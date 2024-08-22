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ТАСС

Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год СВО

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Сергей Чемезов. Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости
Сергей Чемезов. Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости.

Директор госкорпорации "Ростех" отметил, что чем дольше длится столкновение, "тем больше будет риск того, что весь мир будет втянут в глобальный конфликт"

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Россия чувствует себя уверенно на третий год специальной военной операции. Об этом генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал в интервью агентству Reuters.

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"В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", - заявил он.

Чемезов предупредил, что чем дольше длится конфликт, "тем больше будет риск того, что весь мир будет втянут в глобальный конфликт". "Это выглядит странным, но западные страны, кажется, не понимают, насколько обременительно это для них", - добавил Чемезов, письменно отвечая на вопросы агентства. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Чемезов Сергей
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