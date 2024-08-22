Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год СВО

Директор госкорпорации "Ростех" отметил, что чем дольше длится столкновение, "тем больше будет риск того, что весь мир будет втянут в глобальный конфликт"

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Россия чувствует себя уверенно на третий год специальной военной операции. Об этом генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал в интервью агентству Reuters.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", - заявил он.

Чемезов предупредил, что чем дольше длится конфликт, "тем больше будет риск того, что весь мир будет втянут в глобальный конфликт". "Это выглядит странным, но западные страны, кажется, не понимают, насколько обременительно это для них", - добавил Чемезов, письменно отвечая на вопросы агентства.