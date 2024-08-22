Эксперт: одна из самых мощных атак на Москву успешно отражена благодаря усилению ее ПВО

По словам эксперта, успешное отражение атаки говорит о том, что был учтен опыт прошлого года, когда в конце мая Подмосковье атаковали восемь беспилотников

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Наращивание количества задействованных для защиты Москвы средств противовоздушной обороны (ПВО) и комплексное применение средств воздействия на цели позволило успешно отразить одну из самых масштабных ночных атак украинских беспилотников на столицу за последнее время. Об этом ТАСС рассказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

По его словам, успешное отражение атаки говорит о том, что был учтен опыт прошлого года, когда в конце мая Подмосковье атаковали восемь беспилотников. "Инциденты были внимательно проанализированы и необходимые меры приняты", - сказал эксперт, отметив, что методы усиления противовоздушной обороны справедливо не раскрывались.

"Для обеспечения эффективного парирования этих угроз необходимо использование комплексных средств, включающих средства обнаружения различного типа, в том числе оптико-электронные, радиолокационные (включая пассивную радиолокацию), акустические и т. п., а также средства поражения - кинетические и радиоэлектронные, действующие во взаимодействии друг с другом. Не исключаю, что в какой-то мере это было реализовано. Это, во-первых. Во-вторых, вероятно, был увеличен численный состав задействованных для обороны Москвы технических средств", - сказал Федутинов.

Также собеседник ТАСС предположил, что система обороны столичного региона могла быть усилена за счет непрерывной смены размещения ее компонентов, которое затрудняет противнику ее преодоление.

По данным Минобороны РФ, в ночь на среду силами ПВО над Россией были сбиты 45 украинских беспилотников, из которых 11 уничтожены над территорией Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что атака дронами на столицу стала одной из самых масштабных за последнее время. При этом он отметил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских беспилотников позволила успешно отразить все атаки.