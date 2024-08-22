СМИ: корабли ВМС Германии впервые за 22 года могут пройти через Тайваньский пролив

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Военные корабли ВМС Германии впервые за 22 года в ближайшее время могут пройти через Тайваньский пролив. Это при том, что официальный Берлин, как и большинство стран мирового сообщества, вроде как не признает суверенитет самопровозглашенной Китайской Республики, а территорию острова считает китайской. Соответственно, и пролив между Тайванем и материковым Китаем — это внутренние воды КНР.

Обычно подобные провокации регулярно устраивают США, что вызывает жесткую критику Пекина. В ответ ВМС НОАК проводят учения вокруг Тайваня с отработкой нанесения ракетных ударов по острову и высадкой десанта.

Информационное агентство Reuters цитирует командующего оперативной группой ВМС бундесвера контр-адмирала Акселя Шульца, который сообщил, что фрегат «Баден-Вюртемберг» и судно снабжения «Франкфурт-на-Майне» уже покинули воды Германии несколько месяцев назад. В минувший вторник они прибыли в порт Токио. Дополнительно запланированы заходы немецких кораблей в Южную Корею и Филиппины. Все эти три государства являются региональными союзниками США и в сильных неладах с КНР. Корабли ВМС ФРГ примут участие в совместных маневрах Франции, Индонезии, Италии, Японии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и Соединенных Штатов.

Немецкая ежедневная газета «Берлинер цайтунг» (Berliner Zeitung) сообщает, что пока неизвестно, пройдут ли немецкие военные корабли вблизи с Тайванем в сентябре с восточной стороны, то есть в неоспариваемых в том числе Пекином международных водах, или на западе через пролив, разделяющий материковый Китай и остров.

Для международных торговых флотов проход через Тайваньский пролив является обычным и очень популярным маршрутом. Половина всех контейнеровозов в мире используют данный путь для перевозок грузов между Азией и Европой.

Однако в ситуации с прохождением военных судов все выглядит иначе. Споры о статусе Тайваня приобретают все большую остроту на фоне растущего геополитического соперничества между Китаем и США. Присутствие ВМС европейских стран означает фактическое расширение зоны операций НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

В настоящее время обязанность по оказанию помощи в соответствии со статьей 5 Договора НАТО ограничивается Атлантическим и европейским пространствами. Даже иностранное нападение на американский штат Гавайи, расположенный на островах в центральной части Тихого океана, не приведет к автоматическому объявлению войны бундесвером или другими армиями НАТО. Немало трансатлантистов в СМИ и политике сейчас ставят под сомнение это общепринятое понимание, пишет «Берлинер цайтунг».

Кстати, такая трактовка пятой статьи устава альянса означает, что если, например, РФ, КНДР или КНР (а может, все вместе) атакуют главную военно-морскую базу США в АТР на Гавайях, то остальные союзники по альянсу вовсе не обязаны вмешиваться в конфликт.

Впрочем, интерес правительства ФРГ к Тайваню носит скорее экономический характер. В то время, когда в Берлине обсуждается возможность отправки немецких военных кораблей в Тайваньский пролив, крупнейший в мире подрядчик по производству компьютерных чипов тайваньская компания TSMC в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца запускает строительство завода по производству полупроводников в столице Саксонии Дрездене. Проект стоимостью десять миллиардов евро, в котором TSMC имеет 70-процентную долю, примерно наполовину финансируется за счет государственных грантов ФРГ. Берлин намерен к 2030 году разместить пятую часть мирового производства полупроводников в ЕС.

Война за Тайвань также входит в число возможных сценариев Запада, включая европейские страны, на десятилетия вперед. Уже сегодня ведутся интенсивные переговоры о возможном участии в военном противостоянии с КНР Германии, Европы и даже всех стран НАТО.

В основе дебатов лежит принципиальный вопрос: что защищается в Тайваньском проливе — интересы великих держав или немецкая демократия?

— заключает автор статьи в немецком издании.