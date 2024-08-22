Компания Sisu поставила первые бронемашины GTP ВС Швеции

ЦАМТО, 21 августа. Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) объявило о получении первой партии бронированных машин GTP производства финской компании Oy Sisu Auto Ab.

В нее вошли бронемашины двух различных конфигураций: пятиместной многоцелевой бронемашины и десятиместного бронетранспортера. Они размещаются на едином базовом шасси, что позволяет заменять модули и создавать новые варианты. Боевая масса полноприводной бронемашины составляет 16,5 тонн. Модульная концепция напоминает ранее применявшуюся ВС Швеции платформу SEP.

ВС Швеции получат бронемашины под обозначением TGB24. Агентство FMV планирует приступить к поставке техники в войска осенью 2024 года. В настоящее время проводится инспектирование ББМ. В ноябре FMV проведет подготовку водителей и технического персонала Вооруженных сил Швеции.

ББМ GTP приобретаются ВС Швеции совместно с Финляндией в рамках подписанного рамочного соглашения, предусматривающего сотрудничество при разработке, покупке, производстве и эксплуатации бронированных машин.

Как заявил представитель FMV Микаэль Огрен Бернер, благодаря соглашению за счет размещения совместных заказов появилась возможность снизить затраты на разработку и стоимость приобретения техники.

В общей сложности Швеция и Финляндия заказали более 260 транспортных средств, включая другие варианты, в т.ч. самоходного ЗРК, машины управления, санитарной машины, разведывательной машины и т.д.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2024 года министр обороны Финляндии А.Хаккянен уполномочил командование ВС страны приобрести 13 дополнительных бронемашин GTP с колесной формулой 4х4 финской компании Oy Sisu Auto Ab. Стоимость закупки составляет 9,7 млн. евро (10,6 млн. долл.). Как было заявлено, покупка осуществляется совместно со Швецией в рамках сотрудничества при закупке автотехники.

По информации компании, максимальный боевой вес БТР GTP - 16.5 тонн, длина - 6 м, высота - 2,55 м, ширина - 2,5 м, колесная база - 3,8 м, дорожный просвет - 0,4 м, масса полезной нагрузки - до 5000 кг (в зависимости от комплекта бронирования). Вместимость бронемашины составляет до 10 человек. Шестицилиндровый дизельный двигатель Mercedes-Benz OM 926 мощностью 300 л.с. и автоматическая трансмиссия Allison 3500 позволяют развивать максимальную скорость более 100 км/ч, запас хода по топливу - до 700 км. Уровень защиты от мин в базовой версии соответствует требованиям STANAG-4569 Level.1, но может быть увеличен. Возможна установка навесной брони и различных систем вооружения.