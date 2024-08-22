Войти
ЦАМТО

Компания Sisu поставила первые бронемашины GTP ВС Швеции

170
0
0
Источник изображения: Фото: fmv.se

ЦАМТО, 21 августа. Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) объявило о получении первой партии бронированных машин GTP производства финской компании Oy Sisu Auto Ab.

В нее вошли бронемашины двух различных конфигураций: пятиместной многоцелевой бронемашины и десятиместного бронетранспортера. Они размещаются на едином базовом шасси, что позволяет заменять модули и создавать новые варианты. Боевая масса полноприводной бронемашины составляет 16,5 тонн. Модульная концепция напоминает ранее применявшуюся ВС Швеции платформу SEP.

ВС Швеции получат бронемашины под обозначением TGB24. Агентство FMV планирует приступить к поставке техники в войска осенью 2024 года. В настоящее время проводится инспектирование ББМ. В ноябре FMV проведет подготовку водителей и технического персонала Вооруженных сил Швеции.

ББМ GTP приобретаются ВС Швеции совместно с Финляндией в рамках подписанного рамочного соглашения, предусматривающего сотрудничество при разработке, покупке, производстве и эксплуатации бронированных машин.

Как заявил представитель FMV Микаэль Огрен Бернер, благодаря соглашению за счет размещения совместных заказов появилась возможность снизить затраты на разработку и стоимость приобретения техники.

В общей сложности Швеция и Финляндия заказали более 260 транспортных средств, включая другие варианты, в т.ч. самоходного ЗРК, машины управления, санитарной машины, разведывательной машины и т.д.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2024 года министр обороны Финляндии А.Хаккянен уполномочил командование ВС страны приобрести 13 дополнительных бронемашин GTP с колесной формулой 4х4 финской компании Oy Sisu Auto Ab. Стоимость закупки составляет 9,7 млн. евро (10,6 млн. долл.). Как было заявлено, покупка осуществляется совместно со Швецией в рамках сотрудничества при закупке автотехники.

По информации компании, максимальный боевой вес БТР GTP - 16.5 тонн, длина - 6 м, высота - 2,55 м, ширина - 2,5 м, колесная база - 3,8 м, дорожный просвет - 0,4 м, масса полезной нагрузки - до 5000 кг (в зависимости от комплекта бронирования). Вместимость бронемашины составляет до 10 человек. Шестицилиндровый дизельный двигатель Mercedes-Benz OM 926 мощностью 300 л.с. и автоматическая трансмиссия Allison 3500 позволяют развивать максимальную скорость более 100 км/ч, запас хода по топливу - до 700 км. Уровень защиты от мин в базовой версии соответствует требованиям STANAG-4569 Level.1, но может быть увеличен. Возможна установка навесной брони и различных систем вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Швеция
Компании
Allison
Daimler AG
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 05:16
  • 3963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.08 03:49
  • 6
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе