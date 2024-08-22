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ЦАМТО

Hanwha Ocean поставит универсальный транспорт снабжения AOE-2 ВМС Республики Корея

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Флаг Республики Корея
Флаг Республики Корея.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 21 августа. Южнокорейская компания Hanwha Ocean (подразделение Hanwha Group) выбрана предпочтительным претендентом на реализацию проекта поставки нового универсального транспорта снабжения AOE-2 командованию ВМС Республики Корея.

Как ожидается, в случае успешного завершения переговоров об условиях продажи, в конце августа Hanwha Ocean подпишет соответствующий контракт с Агентством программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA). Компания является единственным претендентом на получение подряда. Стоимость заказа оценивается в 460,1 млрд. вон (332,2 млн. долл.).

Планируется, что транспорт AOE-II полным водоизмещением около 23000 т будет передан командованию ВМС Республики Корея в декабре 2028 года. Судно предназначено для снабжения кораблей ВМС в море топливом, продовольствием, боеприпасами и другими материалами. Экипаж 190-метрового транспорта снабжения составит 140 моряков. Корабль будет оборудован ангаром и летной палубой для применения вертолетов. В состав вооружения войдут 20-мм ЗАК "Фаланкс" и пусковые установки ложных целей MASS компании Rheinmetall.

Как заявлено, во время выполнения задач снабжения судно сможет маневрировать на высоких скоростях, как эсминцы и фрегаты. Предполагается, что транспорт сможет развивать скорость 24 узла, а дальность хода составит 5500 морских миль. Hanwha Ocean также намерена улучшить и другие характеристики судна по сравнению с ранее поставленным транспортом AOE-I.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года южнокорейская Hyundai Heavy Industries передала командованию ВМС Республики Корея новый универсальный транспорт снабжения AOE-I "Соянг" (Soyang).

Транспорт "Соянг" предназначен для снабжения надводных боевых кораблей ВМС в море топливом, продовольствием, запчастями и боеприпасами, может применяться для поддержки гуманитарных операций. Судно может транспортировать 11050 т груза, включая до 10000 т горюче-смазочных материалов и 1000 т продовольствия и боеприпасов.

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Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
HHI
Hyundai
Rheinmetall
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