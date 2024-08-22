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ЦАМТО

ВМС Филиппин получат два очередных катера FAIC-M класса "Асеро" осенью этого года

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"Шальдаг" Мк.5.
"Шальдаг" Мк.5.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 21 августа. Два очередных скоростных ракетных катера-перехватчика FAIC-M класса "Асеро" ("Шалдаг" Mk.5), предназначенных для ВМС Филиппин, прибудут из Израиля в Манилу в сентябре-октябре 2024 года.

Согласно информации, опубликованной MaxMontero 5 августа, неназванный источник подтвердил, что седьмой и восьмой катера класса "Асеро" прибудут осенью. Они будут доставлены на борту грузового судна.

Несколькими днями ранее новостной канал Update PH сообщил, что седьмой и восьмой катера будут оснащены современными пусковыми установками MLR-NLOS с ракетами "Спайк NLOS" с дальностью стрельбы до 25 км. Девятый катер будет построен на Филиппинах в рамках контракта на передачу технологий.

Как сообщал ЦАМТО, в 2021 году по итогам тендера МНО Филиппин заключило с израильскими компаниями Israel Shipyards и Rafael Advanced Defense Systems контракты на поставку катеров-перехватчиков FAIC-M и систем вооружения для них. Стоимость контракта с Israel Shipyards на поставку 8 катеров и модернизацию верфи Cavite Naval Shipyard составила 127,9 млн. долл. (6,162 млрд. филипп. песо), а с Rafael на поставку вооружений и ракетных систем - 79,38 млн. долл. (3,819 филипп. песо). Переговоры с Israel Shipyards позволили получить дополнительный, девятый катер "Шалдаг" без дополнительной оплаты. Четыре заказанных катера будут оснащены ракетными комплексами "Спайк NLOS" с дальностью стрельбы до 25 км.

Первые построенные Israel Shipyards в Хайфе (Израиль) катера, (PG-901) "Нестор Асеро" и (PG-802) "Лолинато То-Онг", были приняты на вооружение ВМС Филиппин 28 ноября 2022 года. Катера (PG-903) "Генер Тинангаг" и (PG-805) "Доминго Делуана" вошли в боевой состав флота в мае 2023 года. PG-906 и PG-907 были доставлены на Филиппины на борту грузового судна 18 ноября 2023 года. Церемония ввода в боевой состав катеров, получивших наименования (PG-906) "Эрминигильдо Юронг" и (PG-907) "Лоренс Нараг", прошла 21 мая 2024 года на военно-морской базе Хосе Андрада (Манила).

Согласно ранее озвученным планам, строительство оставшихся трех катеров планировалось выполнить на предприятии ВМС Филиппин Cavite Naval Shipyard на военно-морской базе Паскуаль-Ледесма в Кавите с запланированной поставкой в 2024-2025 гг. Israel Shipyard оказывала помощь в реконструкции данной верфи, чтобы сделать ее более современной, что позволит строить новые типы кораблей. Как теперь стало известно, на верфи будет построен только девятый катер и, что очевидно, далее последуют контракты на данный класс катеров уже с Cavite Naval Shipyard.

Ранее командующий ВМС Филиппин контр-адмирал Торибио Адачи-младший заявлял, что командование ВМС планирует приобрести еще не менее 15 ед. 32-метровых ракетных катеров класса "Шалдаг" Mk.5.

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Филиппины
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