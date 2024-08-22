Некоторые союзники Украины не выполняют обещаний по противовоздушной обороне (Bloomberg, США)

Bloomberg: ряд стран НАТО нарушили обещания по поставкам военной помощи Украине

Ряд стран НАТО не сдержали обещание ускорить поставки военной помощи Украине, сообщает Bloomberg. Речь идет о системах ПВО и других видах вооружений. Более того, многие из обещаний вряд ли будут выполнены даже к осени, подчеркивается в материале.

— Утверждается, что поставки средств противовоздушной обороны и оборудования застопорились.

— Зеленский все настойчивей требует оружия на фоне эскалации боевых действий.

Ряд союзников Украины по НАТО не выполняют обещаний ускорить поставки систем противовоздушной обороны и другой военной техники для отражения российского натиска, сообщают осведомленные источники.

Несколько союзников из Организации Североатлантического договора еще не выполнили обязательств, которые они взяли на себя на саммите альянса в Вашингтоне в прошлом месяце, сообщили источники на условиях анонимности. Это касается в том числе обещания отправить минимум пять дополнительных систем большой дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце вновь начал призывать союзников к срочной помощи. Он посетовал, что свежие поставки из США доходят до фронта с опозданием, и на этой неделе призвал ускорить доставку.

"На войне не бывает каникул, — сказал Зеленский в воскресном обращении к народу. — Необходимы решения, как и своевременная логистика для объявленных пакетов помощи. Я особенно обращаюсь к Соединенным Штатам, Соединенному Королевству и Франции".

Обязательства НАТО по противовоздушной обороне, которые включают также ранее обещанное оборудование, стали стержневым звеном помощи, которую союзники согласовали на июльском саммите. Президент Джо Байден назвал эту технику наряду с десятками систем меньшей дальности "историческим даром".

США, Германия и Румыния пообещали отправить по системе "Пэтриот", четвертый такой комплекс должен быть оснащен компонентами из нескольких стран. Италия пообещала отправить аналогичную систему SAMP-T класса "земля-воздух". Другие союзники обязались отправить на Украину иные системы и боеприпасы.

Зеленский заявил во вторник, что Киев обсудил с партнерами поставки систем ПВО. "Мы готовим подкрепления", — сообщил он в очередном обращении к народу, не вдаваясь в подробности.

Грядущей зимой на третий год конфликта Украине грозят дополнительные сложности: граждане страны уже борются с веерными отключениями из-за уничтожения энергетической инфраструктуры.

Многие из обещаний, который дали страны НАТО, вряд ли будут выполнены к осени. Ожидается, что именно в это время Россия воспользуется уязвимостью истерзанной страны и усилит бомбардировки ключевой украинской инфраструктуры, говорят источники.

Глубокие удары

По словам одного чиновника, если Россия перевела экономику на военные рельсы, то поддержка Украины со стороны союзников остается неравномерной. Другой чиновник заметил, что некоторые союзники запаздывают с передачей военной техники резервным силам Украины, подрывая обороноспособность страны.

Зеленский в очередной раз озвучил призыв к США и ряду европейских союзников снять оставшиеся ограничения на использование оружия большой дальности.

Правительство Зеленского утверждает, что глубокие удары по России необходимы для поражения аэродромов и пусковых установок, с которых Москва разворачивает атаки по украинским целям. Такие союзники, как США, Германия и Италия, доселе сопротивлялись этому требованию, а некоторые из них разрешили лишь ограниченное применение своего оружия на территории России.

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Cилы Кремля продолжают методичное наступление на востоке Украины. В частности, российские войска приблизились к городу Покровску в Донецкой области — важному логистическому узлу для ВСУ. Местные власти распорядились об эвакуации.

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Статья написана при участии Александра Кудрицкого

Авторы статьи: Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Дарина Краснолуцкая (Daryna Krasnolutska), Донато Паоло Манчини (Donato Paolo Mancini)