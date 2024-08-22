Войти
Военное обозрение

Турецкий политик: нападение ВСУ на Курскую область может привести к появлению новых фронтов

188
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Действия украинских военных в российском приграничье закончатся провалом. Нападение ВСУ на Курскую область может привести впоследствии к появлению новых фронтов внутри украинской территории.

Такое мнение высказал в интервью агентству РИА Новости лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины

- заявил политик из Турции.

Он считает, что украинское вторжение на российскую территорию преследовало две цели. Во-первых, оно должно было непосредственно вовлечь страны НАТО в конфликт на Украине, но этого не произошло. Кроме того, предположил турецкий политик, действия ВСУ, в случае успеха, усилили бы позиции Киева на возможных предстоящих переговорах с Москвой.

По мнению Перинчека, наступление украинских военных в российском регионе обречено на провал, так как сопровождается паникой и спешкой.

По его словам, вместо достижения поставленных целей, действия украинской армии в Курской области загнали киевский режим в еще большую пропасть.

Перинчек отметил, что североатлантическая система безопасности провалилась не только на Украине. Подобные провалы проявляются также на сирийском, палестино-израильском и китайско-тайваньском направлениях.

Ранее находящийся под следствием украинский депутат Александр Дубинский заявил, что своим решением атаковать Курскую область Зеленский загнал себя в ловушку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 05:16
  • 3963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.08 03:49
  • 6
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе