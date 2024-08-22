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Действия украинских военных в российском приграничье закончатся провалом. Нападение ВСУ на Курскую область может привести впоследствии к появлению новых фронтов внутри украинской территории.
Такое мнение высказал в интервью агентству РИА Новости лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.
- заявил политик из Турции.
Он считает, что украинское вторжение на российскую территорию преследовало две цели. Во-первых, оно должно было непосредственно вовлечь страны НАТО в конфликт на Украине, но этого не произошло. Кроме того, предположил турецкий политик, действия ВСУ, в случае успеха, усилили бы позиции Киева на возможных предстоящих переговорах с Москвой.
По мнению Перинчека, наступление украинских военных в российском регионе обречено на провал, так как сопровождается паникой и спешкой.
По его словам, вместо достижения поставленных целей, действия украинской армии в Курской области загнали киевский режим в еще большую пропасть.
Перинчек отметил, что североатлантическая система безопасности провалилась не только на Украине. Подобные провалы проявляются также на сирийском, палестино-израильском и китайско-тайваньском направлениях.
Ранее находящийся под следствием украинский депутат Александр Дубинский заявил, что своим решением атаковать Курскую область Зеленский загнал себя в ловушку.