Военные РФ и Монголии провели первую тренировку в рамках учения «Селенга-2024»

На полигоне «Чойбалсан» в Монголии прошла первая тренировка военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) РФ и ВС Монголии в рамках совместного российско-монгольского учения «Селенга-2024». Об этом 21 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Впервые на российско-монгольских учениях применялись FPV-дроны, на данных учениях привлечены практически все виды войск. Военнослужащие обеих сторон действуют слаженно и организованно», — отметил начальник тактической группы Адам Мациев.

Во время тренировки военные двух стран составили маршруты передвижения с учетом рельефа местности на полигоне и проработали вопросы налаживания связи и взаимодействия. Объединенный штаб руководства учения утвердил одинаковые сигналы управления для всех участников.

Кроме того, в рамках тренировки мотострелковые подразделения провели совместное учебное наступление с установленной скоростью боевой техники. Проработаны и летно-тактические задания, которые предстоит выполнить авиации ВВО России и военно-воздушным силам (ВВС) Монголии. При этом подразделения специального назначения впервые провели воздушно-десантную высадку с вертолетов Ми-8 АМТШ.

В Минобороны РФ отметили, что в этом году впервые в межвидовом учении принимают участие Сухопутные войска, Воздушно-космические силы (ВКС) и силы специального назначения России и Монголии. Общая численность участников — около 700 человек, они используют примерно 200 единиц военной техники. В составе ВКС в учениях занята штурмовая, истребительная и армейская авиация.

19 августа в Монголии на территории боевого лагеря неподалеку от Чойбалсана прошла церемония открытия учений. Командиры тактических групп Равиль Тукаев и Болдасайхан Галбарах подняли флаги России и Монголии, прозвучали гимны двух стран. В Минобороны РФ рассказали, что учения направлены на борьбу с международным терроризмом и проходят в преддверии 85-летия победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией во время сражения на реке Халхин-Гол.