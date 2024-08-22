Как экипажи тяжелых огнеметных систем «Тосочка» уничтожают противника под Угледаром

В зоне СВО успешно применяют новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Аналогов в мире у нее нет до сих пор. И это притом что боевая эффективность этой техники сомнению не подвергается. Корреспондент «Известий» пообщался с членами экипажа тяжелой огнеметной системы, действующей под Угледаром, и понаблюдал за их боевой работой.

На самых тяжелых участках

В донецких степях сейчас жарко и боевая машина ТОС-2 покрыта толстым слоем пыли, что придает ей особый фронтовой шарм. Находясь вблизи машины, чувствуешь мощь «Тосочки» — ласковое женское имя, которое она получила от разработчиков, обманчиво. Неудивительно, что экипажи ценят и берегут свою технику.

— Мне надо довести машину на боевую позицию, произвести расчеты, навести на цель, своевременно уйти с позиции, чтобы с людьми и техникой ничего не случилось, — рассказывает командир машины ТОС-2 Даниил с позывным Банщик.

Его экипажу, который входит в подразделение радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Восток», доводилось работать на многих направлениях.

— Машину применяют на самых тяжелых участках фронта, — говорит Даниил. — Сейчас — на угледарском. Такая огнеметная система используется, когда у противника хорошо укрепленные позиции, когда наши ребята на передовой не могут взять опорные пункты. Когда применяются артиллерия, минометы и тяжелая техника, но не получается. Вот тогда, в крайнем случае, зовут нас!

Работа тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Также ТОСы используют, если противник пытается прорвать нашу оборону, отмечает он.

ТОС-2 поражает большую площадь. Она применяет новые боеприпасы повышенного могущества и дальности. По словам Даниила, машина усовершенствованная, снаряды заранее программируются.

— Это принципиально важно, так как увеличение порохового заряда ракет ведет к уменьшению боевой части, — отметил он. — Но нашим конструкторам удалось доработать и двигательные пороховые смеси, и состав боевой части. Мы стреляли максимум на 15 километров.

Как заметил Даниил, дальность полета ракет ТОС «Буратино» не превышала четырех с половиной километров, «Солнцепека» — шести.

Адреналиновый «Солнцепек»

Даниилу приходилось воевать и на ТОС-1 «Солнцепек».

— Если сравнивать эти две машины, то, работая на «Солнцепеке», получаешь больше адреналина. На нем надо к цели подходить ближе — это 5–6 км. Могут засечь «птички» и накрыть артой, — замечает командир.

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На спецоперацию он прибыл из Забайкальского края.

— Если совсем точно, то я из Читы, — говорит он. — Когда началась СВО, я сам добровольно прибыл в военкомат.

Даниил сначала попал в пехоту и был там весь 2022 год. После решил поменять специальность и отучился на ТОС-1. Весь 2023 год на нем и проработал. Уже в этом году его пересадили на ТОС-2.

Работа на тяжелых огнеметных системах особенная, требует железных нервов. Но наших ребят это даже привлекает.

— Сейчас в наши подразделения приходит достаточно пополнения, — отмечает Даниил.

По его словам, новички стараются, проявляют себя хорошо.

— Все начинают с ТОС-1, — объясняет он. — Молодые парни неплохо работают на них.

Даниил говорит, что очень важно попасть в хорошее подразделение.

— Важен коллектив, твои обязанности, — говорит он. — Надо, чтобы в комплексе ты чувствовал гармонию. Не всегда это происходит сразу. Но если потерпеть, переждать, наверняка всё сложится так, как ты захочешь. Главное делать всё, что от тебя зависит.

По его мнению, для успешной работы на ТОС-2 желательно обладать таким качеством, как скорость мышления. Считать надо быстро, уметь пользоваться специальными гаджетами, знать устройство и принцип работы радиостанций.

— В этой машине установлена серьезная аппаратура. Способна сама наводиться на цель. Но всё надо обязательно сверять. Повторю, делать надо всё очень быстро, — подчеркивает Даниил.

Быстрая и надежная

Командир тяжелого огнеметного взвода Олег, позывной Саратов, уточняет, что в его обязанности входит связь с огневой поддержкой, с экипажем, с корректировщиками.

— Сейчас в основном работаем на южнодонецком направлении, — пояснил Олег. — Прикрываем наших братьев — пехотинцев, поражая противника мощнейшим огнем. Если вам приходилось видеть, как работает ТОС-2, то могли заметить, что он выжигает всё на своем пути. От «лесополки» ничего не остается. Крайний раз работали по целям в поселке Урожайное. Там у нас было масштабное наступление. Действовали пятью машинами, совместно с «Градами» и танками. Задачу выполнили. Шансов выжить при таком ударе у противника не было. После нашей работы заходила пехота. Поселок взяли.

Говоря о преимуществах ТОС-2 над предыдущими моделями, он отмечает, что машина передвигается на колесном ходу.

— Она тише. Не выдает себя. Гораздо мобильнее гусеничной. Можем работать с больших расстояний. Например, если поступает задача через два часа быть на огневой позиции, мы это делаем вовремя. Машина весьма проходима. С момента прибытия на огневую позицию до начала огня проходит три минуты, — говорит Олег.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Противник ведет постоянную охоту за «Тосочками», и наши бойцы это знают.

— У нас на машине стоят отличные средства РЭБ, которые давят вражеские «птички», — объясняет Олег. — Поэтому мы почти всегда действуем без нервов.

ТОС-2 сделана на базе «Урала», и бойцам она нравится. Защищена бронекапсулой толщиной металла в 6–7 см. Давление шин в колесах можно контролировать, не выходя из кабины. Есть круиз-контроль, кондиционер, отопительная система помогает в холод. Есть подогрев аккумуляторной батареи. На тот случай, если аккумулятор зимой замерзнет.

Оба командира говорят, что, если противник узнает о приближении тяжелых огнеметных систем, в его рядах начинается паника.

— Оказаться в центре раскаленного «солнечного» облака не хочется никому. И психологическое воздействие на врага «Тосочки» столь же велико, как ее боевая мощь, — уверены они.

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Надежный тыл

Говоря об успешной боевой работе, Даниил замечает, что для нее, помимо дружного, сплоченного коллектива, важно иметь надежный тыл. Дома его ждет семья: жена и двое детей.

— Знаю, что сейчас принято немало нормативных актов, гарантирующих различного рода права и льготы моим родным. В этом плане за них спокоен. Планирую в ближайшее время поехать в отпуск. Сильно соскучился по родным, — говорит он.

Олег тоже не забывает о своей семье — это помогает на фронте.

— В Саратове супруга с сыном, — улыбается он. — Вот недавно мальчика приняли в детсад без очереди. Приятно, что такое отношение к нам со стороны государства. Если есть сомнения заключать контракт или нет, то я бы посоветовал подписывать. В плане социальных гарантий и защиты как участника СВО и членов твоей семьи можно не беспокоиться.

Оба командира говорят, что быть военнослужащим престижно и почетно, но в армию они пошли не за этим. Родина оказалась в непростой ситуации, и они не могут остаться в стороне.

Справка «Известий» На вооружении российской армии находятся три типа тяжелых огнеметных систем — ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А «Солнцепек» и та самая, новая ТОС-2 «Тосочка». Они традиционно входят в состав войск РХБЗ и предназначены для огневой поддержки пехоты, танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника.

Дмитрий Корнеев