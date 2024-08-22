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Военное обозрение

Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации

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Источник изображения: topwar.ru

Начиная с прошлого года, Генеральная прокуратура РФ добилась возврата в госсобственность целого ряда стратегически важных для нашей страны активов. Среди них 15 предприятий ВПК.

На фоне данного, несомненно, важного процесса в российском обществе начали упорно распространяться слухи о грядущей деприватизации.

Напомним, что вышеупомянутый термин означает переход жилой собственности или другого недвижимого имущества частного лица в пользу государства. Одной из причин может быть неспособность собственника обеспечивать содержание принадлежащих ему активов.

В то же время, Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России нет процесса деприватизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью чиновника журналисту Сергею Минаеву.

Краснов пояснил, что те процессы по возврату активов, которые ведутся Генпрокуратурой, касаются исключительно объектов, утраченных государством незаконно. Более того, собственники таких активов не занимались их развитием, а полученные от их эксплуатации средства выводили за рубеж.

Они работали не на нашу страну

- подчеркнул Генпрокурор РФ.

Ранее Краснов уже сообщал, что, начиная с прошлого года, его ведомству удалось вернуть в государственное владение 15 предприятий ВПК. При этом некоторые из них на тот момент контролировались из-за рубежа.

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Россия
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