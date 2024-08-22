Захарова указала на нарастающую вовлеченность Латвии в конфликт на Украине

По словам официального представителя МИД РФ, "враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заявление министра обороны Латвии Адриса Спрудса о намерении республики отправить на Украину очередную партию беспилотников латвийского производства является подтверждением нарастающей вовлеченности этой прибалтийской страны в украинский конфликт. Об этом говорится в размещенном на сайте российского дипведомства комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем слова главы Минобороны Латвии Андриса Спрудса как подтверждение нарастающей вовлеченности этой прибалтийской страны в вооруженный конфликт на Украине. Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом [украинского лидера] Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов, - отметила дипломат. - К сожалению, в современных реалиях Латвии иначе и быть не может, ведь местный политистеблишмент почти полностью состоит из идейных наследников "Ваффен СС", которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счеты".

Захарова подчеркнула, что "враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО".

Дипломат также обратила внимание на то, что ответные меры РФ болезненны для экономики Латвии. "Что касается наших ответных шагов, то они уже крайне болезненно сказываются на экономике Латвии. Кроме того, конкретные лица, причастные к преступлениям против России, обязательно понесут заслуженное наказание - соответствующие следственные мероприятия у нас проводятся", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Спрудс заявил, что республика подготовила очередную партию из порядка 500 беспилотников латвийского производства к отправке на Украину.