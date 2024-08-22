Создан миллиметровый вентилятор для электроники

Engadget: создан твердотельный вентилятор для охлаждения ультратонких гаджетов

Американская компания xMEMS спроектировала твердотельный вентилятор, который можно разместить практически в любом гаджете. На это обратило внимание издание Engadget.

По словам специалистов компании, во многих устройствах, которые нуждаются в охлаждении во время работы, невозможно использовать классические вентиляторы из-за их размеров. Инженеры xMEMS предложили применять твердотельный вентилятор, который имеет размер около одного миллиметра и может эффективно охлаждать детали электроники.

Чип XMC-2400 µCooling создан на основе микроэлектромеханических систем (MEMS). Устройство полагается на ультразвуковую модуляцию для создания импульсов давления для движения воздуха. При этом твердотельный вентилятор весит менее 150 миллиграммов, он может перемещать до 39 кубических сантиметров воздуха в секунду с обратным давлением 1000 паскалей.

Конструкция XMC-2400 µCooling позволяет разместить чип практически на любом процессоре, материнской плате и прочих компонентах смартфона или планшета. Твердотельный вентилятор не имеет подвижных частей, а значит практически исключен риск поломки. Также он защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

В начале августа специалисты Массачусетского технологического института (MIT) рассказали о создании нового материала для создания электроники. Им оказался светоотверждаемый полимер, которым ученые намерены заменить каптон.