Россия и Азербайджан будут вместе строить флот

Объединенная судостроительная корпорация запланировала совместный судостроительный проект с Бакинским судостроительным заводом. Он подразумевает строительство танкеров класса "река-море", в рамках которого Азербайджан займется достройкой судов.

Площадкой для реализации проекта в РФ может стать входящий в корпорацию Южный центр судостроения и судоремонта, пишет "Коммерсант" со ссылкой на ОСК.

Стенд "Объединенной судостроительной корпорации" Арсенал отечества

В ОСК добавили, что БСЗ — оптимальный в современных условиях вариант внешнего партнера для ОСК. Завод имеет современное оборудование, квалифицированный персонал и заинтересован в выходе на международные рынки.

В качестве пилотного проекта рассматривается создание танкеров 19900М дедвейтом около 7900 тонн.