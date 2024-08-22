Китай установил на десантный корабль типа 071 «Шимин Шань» лазерное вооружение для борьбы с беспилотниками

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ВМФ Китая некоторое время назад провел модернизацию десантного корабля типа 071 «Шимин Шань», установив на него лазерное вооружение высокой мощности. Об этом информирует издание Global Defense News. В публикации отмечается, что оно предназначено для борьбы с беспилотными летательными аппаратами потенциального противника.

Стоит отметить, что отсутствие средств противовоздушной обороны всегда считалось ахиллесовой пятой десантных кораблей типа 071. И хоть еще несколько лет назад высказывались предложения установить на них зенитно-ракетные комплексы, развитие беспилотных технологий заставило китайских военных отказаться от этой идеи.

Лазерное оружие направленного действия играет решающую роль в противовоздушной обороне, особенно при перехвате современных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы

– отмечает Global Defense News, подчеркивая, что в ходе проведенных испытаний оно доказало свою высокую эффективность.

Издание отмечает, что при модернизации десантного корабля типа 071 Китай учел опыт современных военных конфликтов, а также руководствовался сугубо экономическими соображениями.

Растущая угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, выявленная недавними конфликтами, подчеркивает важность таких оборонительных технологий. Традиционно военно-морские суда полагались на дорогостоящие зенитные ракеты для противодействия этим угрозам – метод, который, хотя и эффективен, не является рентабельным. Лазерное оружие предлагает более устойчивую и эффективную альтернативу

– говорится в публикации.

При этом напоминается, что Китай активно экспортирует свои лазерные технологии. В частности, его наземная система «Бесшумный охотник», поставленная Саудовской Аравии, доказала свою высокую эффективность в борьбе с БПЛА, но из-за ограниченной мощности использовать ее в качестве системы ПВО на кораблях ВМФ не стали.

А вот та система, которая установлена на десантном корабле типа 071, по мнению экспертов, является гораздо более мощной, а значит, и более эффективной.