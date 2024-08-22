Армия США реорганизует батальоны связи для уменьшения времени принятия решений на поле боя

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Американская армия начала реорганизацию батальонов связи. Об этом информирует издание Defense News. В публикации отмечается, что причиной этого шага стало развитие технологий и желание командования сократить серьезно раздутые штаты. Кроме того, военачальники армии США констатируют, что современный военный конфликт стал значительно быстрее и на порядок интенсивнее.

Как поясняет Defense News, замысел американских военачальников состоит в том, чтобы сократить число рабочих специальностей в армии. Проще говоря, те задачи, которые раньше решали несколько человек, в соответствии с новыми требованиями должен будет решать один специалист.

В соответствии с текущей реструктуризацией рабочих специальностей в подразделении связи отдельные основные функции – сетевая связь, поддержка операций связи, информационные технологии и спутниковая связь – будут объединены в единую работу, которую будет выполнять мастер-сержант

– говорится в публикации.

Желаемым результатом текущих преобразований батальонов связи американские военные называют предоставление большей самостоятельности в принятии решений таким специалистам, причём на само принятие решений должно уходить меньше времени.

Эти командиры бригад, батальонов, сержанты, которые находятся в соединениях, которые являются техническими экспертами – у них будет свобода действий, чтобы решить, как лучше организовать нас для современного поля боя

– цитирует издание начальника штаба сухопутных войск, генерала Рэнди Джорджа.

При этом в материале отмечается, что окончательного видения того, как именно должна измениться структура батальонов связи в армии США пока нет. Оно должно сформироваться в течение ближайших двух-трех месяцев.