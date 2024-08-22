Армия США реорганизует батальоны связи для уменьшения времени принятия решений на поле боя

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Американская армия начала реорганизацию батальонов связи. Об этом информирует издание Defense News. В публикации отмечается, что причиной этого шага стало развитие технологий и желание командования сократить серьезно раздутые штаты. Кроме того, военачальники армии США констатируют, что современный военный конфликт стал значительно быстрее и на порядок интенсивнее.
Как поясняет Defense News, замысел американских военачальников состоит в том, чтобы сократить число рабочих специальностей в армии. Проще говоря, те задачи, которые раньше решали несколько человек, в соответствии с новыми требованиями должен будет решать один специалист.
– говорится в публикации.
Желаемым результатом текущих преобразований батальонов связи американские военные называют предоставление большей самостоятельности в принятии решений таким специалистам, причём на само принятие решений должно уходить меньше времени.
– цитирует издание начальника штаба сухопутных войск, генерала Рэнди Джорджа.
При этом в материале отмечается, что окончательного видения того, как именно должна измениться структура батальонов связи в армии США пока нет. Оно должно сформироваться в течение ближайших двух-трех месяцев.