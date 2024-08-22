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ТАСС

Медведев: никаких переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

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Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что "после совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия после атаки Киева на Курскую область не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!" - написал замглавы СБ России в Telegram-канале.

Медведев поделился оценкой того, чем для России был чреват переговорный процесс. "На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность - переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств", - отметил он, пояснив, что имеет в виду "ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму". Замглавы Совбеза РФ назвал перспективы и последствия таких переговоров неясными.

В публикации Медведев намекнул на причастных к организации нападения на Курскую область, нелестно высказавшись об одном из бывших британских премьеров. "Пусть мерзкий ублюдок с противной мордой и растрепанными белесыми волосами из страны, где готовилась террористическая операция, не радуется ей. Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов. И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов - своих англосаксонских хозяев", - подытожил зампред СБ РФ. 

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Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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