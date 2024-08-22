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ТАСС

Welt: атака ВСУ на Курскую область ускоряет поражение Украины

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© AP Photo/ Andriy Andriyenko
© AP Photo/ Andriy Andriyenko.
Источник изображения: © AP Photo/ Andriy Andriyenko

По информации газеты, операция в российском приграничье осложняет и ослабляет оборону ВСУ

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Атака ВС Украины (ВСУ) на Курскую область грозит ускорить поражение Украины и тем самым привести к мирным переговорам в пользу России. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Die Welt.

Автор Кристоф Б. Шлиц называет четыре причины, почему это произойдет. "Во-первых, готовность Запада поставлять срочно необходимое сейчас оружие в краткосрочной перспективе скорее снизится, нежели вырастет", - отметил обозреватель. Он напомнил об оценке американского аналитика Майкла Кофмана, который высказал мнение, что западные страны теперь могут страшиться передавать новые вооружения из-за опасений эскалации конфликта.

"Об этом говорит многое, например реакция западных правительств: вместо ободрения и заявлений о новых поставках оружия царит лишь молчание. Если операция в Курской области закончится провалом, то Запад будет поставлять еще меньше оружия и поддержка действий Киева в западных обществах снизится, поскольку надежда на "победу" Украины окончательно исчезнет", - констатировал Шлиц.

Арденны для Украины

"Во-вторых, Украина, по всей вероятности, не в состоянии удержать занятые территории", - продолжал он, отметив, что у ВСУ нет необходимой инженерной техники, чтобы окопаться, и, кроме того, они находятся под постоянным огнем российской артиллерии, беспилотников и планирующих бомб. "При этом фактор времени на руку Москве: Россия может постепенно подтянуть новые войска и располагает достаточным числом солдат и оружием, чтобы отрезать украинские силы от снабжения", - полагает журналист.

"Если говорить ясным языком: Украине в Курской области в среднесрочной перспективе грозит поражение, как второй германской танковой дивизии в Арденнах в 1944 году (имеется в виду Арденнская наступательная операция вермахта в годы Второй мировой войны - прим. ТАСС)", - отметил Шлиц.

"В-третьих, операция в Курской области осложняет и ослабляет оборону ВСУ. Неожиданно напав на российскую территорию, Украина увеличила линию фронта. В свете очевидной нехватки собственных военных это крайне рискованная стратегия", - указал автор. Кроме того, заметил он, Киев задействовал современное высокоточное оружие на курском направлении, в то время как его недостаточно на других участках. В итоге российским силам легче прорвать линию обороны, что уже сейчас видно в районе Красноармейска (украинское название - Покровск).

В-четвертых, по мнению Шлица, расчет Киева на то, что Россия направит в Курскую область силы, задействованные на других участках фронта, "лишь частично оправдался". В статье отмечается, что Москва якобы действительно подтянула туда резервы из Харьковской области. "Но, очевидно, это не касается [сил] Донбасса", - констатировал автор. Он указал на то, что напротив, там Россия в последние дни еще больше активизировала свое наступление, двигаясь "постоянно вперед" в общей сложности с пяти направлений.

"Тем самым россияне могут взломать и третью, последнюю, линию обороны Украины, которая и так слабо укреплена. Это имело бы фатальные последствия и в конечном итоге стало бы новым катализатором для скорых переговоров не в пользу Киева", - констатировал Шлиц. "У Украины истекает время", - подчеркнул он. 

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