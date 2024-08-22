Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ

Сапер Росгвардии: у ВСУ есть практически неуязвимый дрон
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинский дрон "Баба-яга" стали бронировать, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.
Саперы пристально осматривают каждый предмет, встречающийся на маршруте
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Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120-миллиметров и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.
Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается.