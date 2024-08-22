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РИА Новости

Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ

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Саперы проверяют тропу
Саперы проверяют тропу.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

Сапер Росгвардии: у ВСУ есть практически неуязвимый дрон

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинский дрон "Баба-яга" стали бронировать, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

"У такого дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым они должны пролететь и сбросить груз. Она может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться", — сказал он.

Саперы пристально осматривают каждый предмет, встречающийся на маршруте

Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120-миллиметров и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.

Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Росгвардия
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