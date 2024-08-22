Войти
Известия.ru

Расчет ИСДМ «Земледелие» помог сорвать контратаку ВСУ на авдеевском направлении

202
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие расчета новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр» удаленно заминировали подходы к позициям российских войск, сорвав три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны, показав фрагмент боевой работы ИСДМ.


Как рассказал командир взвода управляемого минирования с позывным Отличник, в ходе спецоперации его подразделение участвовало в освобождении населенного пункта Авдеевка, а последующими были Бердычи, Орловка, Тоненькое, Очеретино.

«Ну и продолжаем сопровождать наши войска в данном направлении и деятельность нашей группировки войск. Что касается цели, на наших заграждениях подрывалась пехота, это само собой. То есть самое основное — это по живой силе работать. Также бронированная и боевая техника противника, удавалось поразить и вывести из строя Leopard, пять БМП M2 Bradley, бронетранспортеры иностранного производства, БМП Marder попадался на наших полях, такие машины как MaxxPro, ну и собственно классика — это БМП, танки Т-64БВ и Т-72», — добавил Отличник.

Военнослужащие расчета выезжают на огневую позицию, оперативно отстреливают необходимое количество реактивных боеприпасов, затем сменяют позиции и маскируют систему. Удаленное минирование местности производится круглосуточно.

ИСДМ «Земледелие» предназначена для удаленного создания «интеллектуальных минных полей» в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Боекомплект системы состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, каждый из которых начинен противопехотными или противотанковыми минами.

По словам водителя ИСДМ «Земледелие» с позывным Север, машина, несмотря на габариты, легко управляемая, маневренная. Однако новичку с ней может быть поначалу непросто.

«Вес, масса, габариты, скорость — ко всему надо приработаться. Здесь ответственность большая — это не легковая машина, во-первых, во-вторых, постоянно поддерживаешь ее в боевой готовности, так как выезд может быть в любое время дня и ночи, 24 часа в сутки», — добавил Север.

Благодаря программируемым боеприпасам «Земледелие» может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время, пояснили в оборонном ведомстве.

В этот же день Минобороны показало, как подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения артиллерии и боевой техники ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. Российские военные выявили и уничтожили «Ланцетом» американскую гаубицу М777 противника.

20 августа «Известия» рассказали, как ВСУ испытывают большие сложности в боях в направлении Купянска в связи с бесперебойными атаками российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган». Командир взвода с позывным Каспий доложил, что ВС РФ поражают «от десяти и более военнослужащих ВСУ».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Днепр
Т-72
Компании
M777
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 05:16
  • 3963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.08 03:49
  • 6
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе