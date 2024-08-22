Расчет ИСДМ «Земледелие» помог сорвать контратаку ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр» удаленно заминировали подходы к позициям российских войск, сорвав три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны, показав фрагмент боевой работы ИСДМ.

Как рассказал командир взвода управляемого минирования с позывным Отличник, в ходе спецоперации его подразделение участвовало в освобождении населенного пункта Авдеевка, а последующими были Бердычи, Орловка, Тоненькое, Очеретино.

«Ну и продолжаем сопровождать наши войска в данном направлении и деятельность нашей группировки войск. Что касается цели, на наших заграждениях подрывалась пехота, это само собой. То есть самое основное — это по живой силе работать. Также бронированная и боевая техника противника, удавалось поразить и вывести из строя Leopard, пять БМП M2 Bradley, бронетранспортеры иностранного производства, БМП Marder попадался на наших полях, такие машины как MaxxPro, ну и собственно классика — это БМП, танки Т-64БВ и Т-72», — добавил Отличник.

Военнослужащие расчета выезжают на огневую позицию, оперативно отстреливают необходимое количество реактивных боеприпасов, затем сменяют позиции и маскируют систему. Удаленное минирование местности производится круглосуточно.

ИСДМ «Земледелие» предназначена для удаленного создания «интеллектуальных минных полей» в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Боекомплект системы состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, каждый из которых начинен противопехотными или противотанковыми минами.

По словам водителя ИСДМ «Земледелие» с позывным Север, машина, несмотря на габариты, легко управляемая, маневренная. Однако новичку с ней может быть поначалу непросто.

«Вес, масса, габариты, скорость — ко всему надо приработаться. Здесь ответственность большая — это не легковая машина, во-первых, во-вторых, постоянно поддерживаешь ее в боевой готовности, так как выезд может быть в любое время дня и ночи, 24 часа в сутки», — добавил Север.

Благодаря программируемым боеприпасам «Земледелие» может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время, пояснили в оборонном ведомстве.

В этот же день Минобороны показало, как подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения артиллерии и боевой техники ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. Российские военные выявили и уничтожили «Ланцетом» американскую гаубицу М777 противника.

20 августа «Известия» рассказали, как ВСУ испытывают большие сложности в боях в направлении Купянска в связи с бесперебойными атаками российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган». Командир взвода с позывным Каспий доложил, что ВС РФ поражают «от десяти и более военнослужащих ВСУ».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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