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Военное обозрение

МИД ряда стран Африки потребовали от ООН принять меры в отношении Киева за поддержку международного терроризма

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Источник изображения: topwar.ru

Сразу несколько африканских государств направили в Организацию Объединённых Наций письмо, касающееся Украины. Министерства иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера обратились в Совбез ООН, призывая осудить поддержку Киевом международного терроризма и принять меры в отношении конкретных лиц, такую поддержку осуществляющих.

В письме говорится о том, что Украина занимается спонсорством и прославлением международного терроризма, оказывая поддержку террористам в африканском регионе Сахель. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на направленное африканскими странами письмо в СБ ООН.

Ранее боевики с территории Украины были направлены в страны Африки, где они влились в ряды местных террористических группировок для осуществления нападений на правительственные силы ряда стран, включая Мали. При этом страны Запада как минимум закрывают глаза на террористическую активность Украины на этом направлении, а как максимум – являются прямыми участниками террористической деятельности.

Напомним, что киевский режим использует террористические структуры и для вторжения в Курскую область. В частности, на фоне одного из административных зданий российского региона сфотографировался украинский боевик с флагом так называемой «Ичкерии» (террористическая организация, запрещённая в РФ). Боевик перед публикацией фото заретушировал свою физиономию, видимо, опасаясь того, что может в итоге оказаться в плену у ВС РФ, где за водителя выдать себя уже не сможет.

Тем временем ещё одна африканская страна - Сенегал - высказывается за возможный разрыв дипотношений с киевским режимом. В Сенегале прошли массовые протесты с требованием выслать украинского посла. Местные жители выразили протест в связи с тем, что украинский диппредставитель открыто поддержал нападение террористов на правительственные силы Мали и заявил о том, что так Украина «защищает свои интересы за рубежом».

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