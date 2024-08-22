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ТАСС

Bloomberg: некоторые союзники Киева не выполняют обещаний по военной помощи

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

Поддержка Украины остается неравномерной, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Часть союзников Украины по НАТО не выполняют обещаний по ускорению поставок систем ПВО и другой военной техники, что было согласовано на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, несколько союзников Киева не выполнили свои обязательства, среди них поставка по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности. Как указывает агентство, эти обещания вряд ли будут выполнены к осени. Поддержка Украины, отмечает Bloomberg, остается неравномерной.

В июле лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и еще 17 стран приняли пакет инициатив, направленных на оказание поддержки Украине, с целью координации и ускорения коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Киева в безопасности. 

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