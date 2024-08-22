В Монголии провели первую совместную тренировка на учениях "Селенга-2024"

На тренировке впервые применялись FPV-дроны, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первая совместная тренировка на российско-монгольских учениях "Селенга-2024" проведена в Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"На полигоне "Чойбалсан" (Монголия) проведена первая совместная тренировка. Военнослужащие объединенной группировки войск ВВО и Вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностью рельефа местности на полигоне, а также отработали вопросы организации связи и взаимодействия. Объединенным штабом руководства учения согласованы единые для обеих сторон сигналы управления", - говорится в сообщении.

Мотострелковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин. "Впервые на российско-монгольских учениях применялись FPV-дроны. Привлечены практически все виды войск. Военнослужащие обеих сторон действуют слаженно и организованно", - приводятся слова начальника штаба тактической группы Адама Мациева.

Также проработаны предстоящие совместные летно-тактические задания для экипажей вертолетов армейской авиации ВВО и ВВС Монголии. Подразделения специального назначения выполнили высадку воздушного десанта с вертолетов Ми-8 АМТШ.

В пресс-службе напомнили, что впервые в межвидовых учениях задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и специального назначения Вооруженных сил России и Монголии общей численностью порядка 700 человек и около 200 единиц военной техники. В числе Воздушно-космических сил привлекается истребительная, штурмовая и армейская авиация.

Об учениях

Российско-монгольские учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года он представляли собой тактические учения с боевой стрельбой и назывались "Дархан" (в переводе с монгольского "Строитель"). В 2011 году маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Республики Бурятия и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учения стали иметь антитеррористическую направленность.