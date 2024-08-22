Украинский FPV-дрон не смог сбить российский "Ланцет", рассказал боец

Десантник: украинский FPV-дрон безуспешно попытался сбить российский "Ланцет"

ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Украинский FPV-дрон предпринял безуспешную попытку перехватить на херсонском направлении на высоте 2 километра российский барражирующий боеприпас "Ланцет", сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Ланцет" российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Рысь".

"Конечно, приходилось (участвовать в воздушный боях с БПЛА противника - ред.)… FPV противника был на 2000 (метров - ред.), пытался нас сбить, ударяя по консолям или взрываясь. Мы также пытались маневрировать. У нас все это получилось - мы вернули свою "птицу" доимой. Не получилось у них ничего", - сказал РИА Новости десантник.

Подразделение беспилотников "Ланцет", которым командует этот офицер, за полгода уничтожило на правом берегу Днепра" 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.