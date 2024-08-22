Модернизированный Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками

ОКБ "Авиастроитель": учебно-тренировочный Як-52 адаптируют под борьбу с дронами

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают для борьбы с беспилотниками, сообщил РИА Новости руководитель данного проекта модернизации ОКБ "Авиастроитель" Дмитрий Мотин.

"Сегодня один из приоритетных проектов для нашего бюро - это модернизация учебно-тренировочного самолета Як-52 в модификацию "Самолет противодействия БПЛА" Як-52Б2. В настоящее время ожидается получение сертификата летной годности от Росавиации", - сказал он.

По его словам, концепция модернизации самолета подразумевает установку нового приборного оборудования, в том числе многофункциональный дисплей в задней кабине. "Будет модернизировано навигационно-пилотажное оборудование, система РЭБ для подавления каналов связи и радиолокатор", - сообщил собеседник агентства.

ОКБ "Авиастроитель" ведет работы по созданию обновленной версии Як-52, которая позволит использовать один из самых популярных спортивных самолетов не только для учебно-тренировочных полетов, но и для борьбы с ударными и разведывательными дронами.