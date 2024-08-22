The Telegraph: Берлин лжет о нехватке денег на помощь Киеву

Германии вполне по карману не просто сохранить на прежнем уровне, но и увеличить финансирование Украины, уверен автор статьи в The Telegraph. Однако канцлер Шольц, праведно негодует он, опять пытается умиротворять врага! Именно поэтому, подчеркивается в слегка дурнопахнущем материале, Берлин заявил об отказе от поддержки Киева.

Немцы готовы сократить военную помощь своему теснимому восточному союзнику на 94% в течение следующих трех лет. В репортажах немецкой прессы с отсылкой на достоверные источники утверждается, что немецкая поддержка Украины упадет к 2027 году с нынешнего уровня в 6,8 миллиарда фунтов стерлингов до всего 425 миллионов. В адрес Берлина ожидаемо посыпались обвинения в предательстве, но пока что официального опровержения от канцлера Олафа Шольца и правящей левоцентристской коалиции не поступало.

В Киеве репортаж отмели как гнусную манипуляцию, якобы состряпанную пророссийскими кругами. Но Германия и так уже собиралась сократить финансирование Украины в следующем году вдвое, и новые прогнозы вполне вписываются в наметившуюся тенденцию. Прозвучат дежурные оправдания: мол, Германия обязана по закону сбалансировать свой бюджет, ее коалиция безнадежно расколота, а немецкое общество устало от конфликта.

Даже если все это правда, вряд ли это достаточно убедительное объяснение, почему страна, еще недавно гордившаяся статусом главного европейского спонсора Украины и уступавшая лишь США, с такой готовностью отказывается от всякой ответственности.

Официальная риторика гласит, что Германия передает свою роль объединенной Европе, но это путь наименьшего сопротивления. На практике это означает лишь замену реальной военной техники туманными обещаниями, которые могут и не воплотиться в жизнь. На июньском саммите "Семерки" было достигнуто предварительное соглашение об использовании замороженных российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов в качестве гарантии кредита Украине в размере 50 миллиардов евро. Но, с точки зрения Киева, эта кредитная схема — не более чем журавль в небе.

В Вашингтоне немецкое предательство лишь усугубит изоляционистские настроения. А еще оно будет щедро лить дополнительную воду на мельницу Дональда Трампа, который давно попрекает Европу нахлебничеством. А Москва увидит в этом сигнал, что Путину остается лишь дождаться, пока у Украины не закончится оружие и боеприпасы.

Германия — третья по величине экономика мира, и ей вполне по карману, наоборот, увеличить помощь Украине (которая составляет жалкие 0,2% от ее совокупного ВВП в 5 триллионов долларов). Однако вместо этого Шольц продолжает старую добрую "Остполитик" — умиротворение Путина, начавшееся еще при Герхарде Шрёдере и продолжившееся при Ангеле Меркель. Для Шольца этот может стать моментом истины и Мюнхенским сговором.

На федеральных выборах в следующем году Шольца наверняка заменит его правоцентристский соперник Фридрих Мерц. Это могло бы стать для Германии шансом сплотить западный альянс в лучших традициях холодной войны — под стать Аденауэру, Шмидту и Колю. Однако складывается ощущение, что Мерц отчаянно стремиться вернуться к привычным отношениям с Россией.

Германия незаменима в Европе. У Франции нет правительства, а ее крайне левые и крайне правые крылья настроены пророссийски. Сэра Кира Стармера больше волнует Газа — и он даже может вслед за Германией по-тихому свернуть военную поддержку. Зеленский готов сражаться и в одиночку, если потребуется. Он все больше уверен в победе, особенно с учетом того, что истребители F-16 скоро вступят в бой. Но Германия фактически вынуждает его просить мира на условиях Путина — не считаясь с катастрофическими последствиями для Украины, Европы и Запада вообще.

Комментарии читателей The Telegraph:

Terence ELTEL

Ребята, вы, чего, издеваетесь? Какую победу, из какой пасти поражения? Он уже захватил пятую часть Украины!

Claudia Pillar

Репортаж из мира грез, где Зеленский выигрывает.

Anna Garrs

Я всегда думала, что симпатии фрау Меркель всецело на стороне России — ее идиотская политика по нефти и беженцам явно сыграла Москве на руку. Чисто для интереса, сколько всего немецких политиков работают на Россию?

S SO

Россия? Из пасти поражения? Как бы не так! Очнитесь, Украине ни за что не победить!

John Bennett

От таких статей одна зевота. Все войны рано или поздно заканчиваются мирным соглашением — вот и украинский конфликт тоже. Рано или поздно они перестанут убивать и калечить свою молодежь. Путин получит практически все, чего хотел, и все разойдутся по домам. И этот момент не за горами, дождитесь только Трампа.

Sensum Communem

Этого и следовало ожидать. Германия в принципе пророссийская страна. Ей подавай дешевую нефть и газ, иначе ее промышленность загнется. И если расплачиваться за это предстоит украинским суверенитетом — так тому и быть.

Cricket Fan

А Путин-то был прав! У западных лидеров кишка тонка. Только языком чесать и горазды! Стыд-позор!

Theodore Kojac

Странно, вас почитай, так еще вчера Украина выигрывала, а сегодня снова продувает. Вы уж там определитесь!

Alan Bowker

Когда США и их вассалы начали дразнить медведя — это и стало катастрофой.

А все из-за навязчивого бреда, что Украина/НАТО сможет выиграть.