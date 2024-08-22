Техническое поражение: противник несет небывалые потери в курском приграничье

Наши бойцы сожгли большое количество бронемашин на направлении Глушково-Теткино и в районе Мартыновки

В течение суток наши бойцы сожгли большое количество бронетехники противника при отражении атак на направлении Глушково – Теткино и в районе Мартыновки Курской области. В самом областном центре сейчас спокойно, местные жители активно собирают гуманитарную помощь для беженцев. Также 20 августа министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что лично принимает решения по всем задачам, связанным с безопасностью приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей.

Горит техника противника

В Курской области сейчас обстановка стабильная, ВСУ прощупывает небольшими силами наши оборонительные позиции на направлении Глушково – Теткино, рассказал советник губернатора Курской области Роман Алехин.

— ВСУ стараются расширить клин, который они вбили в российскую территорию, — объяснил он. — Это сейчас их главная стратегия. По этой причине на Мартыновку идет атака за атакой с большим количеством личного состава и бронемашин. Наши подразделения их отбивают с большими для противника потерями. Несмотря на это, у ВСУ не кончается техника. Также противник активизировался в районе Малой Локни — попытались выбить наших бойцов, но не смогли, получив достойный отпор.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Советник губернатора также рассказал, что потери у ВСУ на российской территории очень большие. Было «выбито беспрецедентное количество техники — таких потерь у них еще не было», отметил он.

Ракеты не долетают

Курск выглядит обычным городом — работают кафе, магазины и общественный транспорт, людей на улицах много. О том, что на территории области идут бои, напоминают сирены. Они срабатывают несколько раз в течение суток, но в городе тихо, видимо, ракеты сбивают еще на подлете, передает с места событий корреспондент «Известий» Дмитрий Коротаев.

На территории города работают пункты временного размещения — один из них располагается в городском цирке. Здесь оживленно — люди несут гуманитарную помощь. В цирке собраны продукты питания, вода и другая гуманитарная помощь — ее хватает. Здесь же много беженцев, недавно покинувших небезопасные районы.

Город Курск Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Куряне покидали дома, а за ними охотились дроны — вот главный лейтмотив их рассказов, — объясняет Дмитрий Коротаев. — Уезжая из своих домов, они больше боялись именно этих атак, и многие попадали под удары дронов. Люди рассказывают, что на дорогах осталось много сгоревших машин. Понятно, что всё это делалось противником целенаправленно.

Льгов под обстрелом

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев был в Льгове, когда город впервые подвергся обстрелу ВСУ. После ракетного удара образовалась огромная воронка — не меньше 4 м в глубину и 10 м в диаметре.

По предварительной информации, противник бил РСЗО HIMARS.

Ракета упала рядом со зданием физкультурно-оздоровительного центра. Изначальной целью украинских формирований был центр города, но наша система ПВО помешала долететь ей в нужную точку.

Пока наш корреспондент был возле места первого прилета, буквально в паре сотен метров от него раздался еще один взрыв.

— Судя по всему, пригород Льгова опять атакован. Поднимается дымка, что это был за удар, сложно представить. Вполне возможно, что это был разведывательный беспилотник ВСУ, который находился на большой высоте, но был сбит и упал в лесопосадку, — уточнил Эмиль Тимашев.

Вертолеты ВКС РФ в небе над Курской областью Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, местные жители стараются не поддаваться панике и несмотря на сложную обстановку не стали покидать дома. Возвращаются и те, кто эвакуировался. Хотя в городе до сих пор опасно.

— Вроде как тише стало, и люди стали возвращаться. Я уезжала к подруге в Конышевку на два дня и вернулась, — рассказала жительница Курской области, хореограф Нина Усова.

В городе периодически включается сирена. Ракетная опасность в Льгове сохраняется. Те жители, чьи дома находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, остаются в пунктах временного размещения.

Так из соседнего Кореневского района семья Елены Бухаровой успела выбраться в последний момент. Украинские боевики были уже рядом, и оставаться в селе было слишком опасно.

— Последней каплей стало, когда отец позвонил и сказал: «Дети, бегите». И вот мы только выехали из села, а над нами уже летали ракеты, — рассказала жительница Снагости Анна Ткачева.

Многие эвакуированные до сих пор не могут связаться с родными и близкими, которые остались в селах, куда ворвались боевики.

Военнослужащий ВС РФ демонстрирует уничтоженную военную технику колонны ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Они заходят в населенные пункты и расстреливают. Дети или старики, им разницы нет, они фашисты, — заявил местный житель Николай Глущенко.

Жителям Курской области помогают в том числе и новые регионы. К примеру, одна из партий гуманитарного груза прибыла из Мариуполя, жители которого пережили боевые действия.

На личном контроле министра обороны

Министр обороны России Андрей Белоусов 20 августа сообщил, что лично принимает решения по всем задачам, связанным с безопасностью приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, если их невозможно решить силами ответственных должностных лиц.

— По каждой задаче координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение, — сказал глава военного ведомства на заседании координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает участие в заседании координационного совета Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Также в Минобороны сообщили, что в России созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск». Известно, что командующие группировками наравне с представителем Генерального штаба ВС РФ будут отвечать в том числе «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения».

Кроме того, Андрей Белоусов заявил, что генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Бои продолжаются

Подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. В этих боях ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, два танка, восемь бронемашин и шесть единиц автомобильной техники.

По-прежнему проводятся разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника.

Вертолет Ми-28 ВКС РФ в Курской области Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поражены скопления живой силы и техники бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг и Богдановка. Авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения резервов ВСУ.

За сутки было уничтожено до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, БМП, два БТР, 18 бронемашин, а также восемь автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 БМП, 50 БТР, 299 бронемашин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре единицы инженерной техники.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Юлия Леонова