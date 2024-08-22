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ТАСС

Пентагон ответил на критику Зеленского в связи с поставками оружия Киеву

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Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер подчеркнул, что Вашингтон "всегда ищет возможности для ускорения" передачи вооружений Украине

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их западные партнеры и так предпринимают усилия, направленные на то, чтобы как можно оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер, комментируя просьбы украинского президента Владимира Зеленского ускорить поставки оружия Киеву.

"Мы всегда ищем возможности для ускорения поставок оружия на Украину", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли данная тема обсуждаться на встрече контактной группы по военному содействию Киеву. Консультации пройдут 6 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии. По утверждению пресс-секретаря Пентагона, "эта работа продолжается".

Он также сообщил, что в свете наступления российских войск на востоке Украины руководство США "признает необходимость продвигаться [в вопросе поставок оружия] как можно скорее". "Мы будем придерживаться этого [подхода]", - отметил Райдер.

Ранее Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, вновь попросил другие страны ускорить отправку оружия Киеву.

С момента начала Россией специальной военной операции западные государства многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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