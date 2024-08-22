Запад продолжает обучать летчиков ВСУ применению F-16 в Аризоне и Дании

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что ему нечего сообщить относительно возможности обучения украинских летчиков на территории их страны

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Запад продолжает обучать военных летчиков Украины пилотированию истребителей F-16 в штате Аризона и в Дании. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Как я понимаю, на данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании", - заявил Райдер. При этом он подчеркнул, что ему "нечего сообщить" относительно возможности обучения украинских летчиков на территории Украины и отметил, что ему "не известно" об участии в этом американских подрядчиков.