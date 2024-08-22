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РИА Новости

Кадыров рассказал о подготовке бойцов в университете спецназа

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Кадыров: более 47 тысяч бойцов подготовлены в университете спецназа с начала СВО

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с начала спецоперации в чеченском университете спецназа, куда во вторник приехал президент РФ Владимир Путин, подготовили более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев.

Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, которое сопроводил сообщением, что глава государства знакомится с работой инструкторов Российского университета спецназа имени В.В.Путина.

"С начала СВО здесь прошли обучение более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев. Их учат не только тактическим действиям, владению всеми типами стрелкового оружия, особенностям ведения боя в современных условиях, но и оказанию первой медицинской помощи как самому себе, так и боевым товарищам. Каждый доброволец получает современную, удобную и качественную экипировку. Инструкторы РУСа - победители международных соревнований спецподразделений", - написал Кадыров.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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