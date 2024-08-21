Киев подтвердил, что просит у США ракеты JASSM для истребителей F-16

Газета Politico ранее информировала, что Вашингтон открыт для идеи передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение на этот счет не принято

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Украины хотят получить от США крылатые ракеты большой дальности JASSM, чтобы вооружить ими истребители F-16, которые уже начали доставлять в страну. Об этом в эфире украинского национального телемарафона сообщил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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"Мы конкретно просили <...> ракеты для F-16, которые называются JASSM. Они, в принципе, по характеристикам очень похожи на [ракеты] Taurus, которые нам так пока еще не дали, и более дальнобойные, чем Storm Shadow и SCALP, которые у нас есть. Там есть определенные позитивные сдвиги. Надеюсь, что скоро мы их получим", - сказал он, говоря о своей поездке в США несколько недель назад.

Ранее газета Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации информировала, что Вашингтон открыт для идеи передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение на этот счет не принято. Белый дом, Госдепартамент и Пентагон не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию.

Согласно данным на сайте производителя ракет JASSM - компании Lockheed Martin, дальность этих крылатых ракет класса "воздух - земля" превышает 926 км, среди характеристик значатся "высокая точность" и "большая летальность". Как отмечает Politico, США поставляют ракеты, находящиеся на вооружении американских военных с 2014 года, "только ближайшим союзникам". Их закупили Польша, Австралия и Финляндия. Япония и Нидерланды уже договорились о поставках в ближайшие годы, а Германия, Греция, Румыния и Дания ведут соответствующие переговоры с Вашингтоном.