Глава киевского режима заявил, что наступление ВСУ в Курской области разрушило концепцию «красных линий» Москвы. По оценкам Запада, утрата страха перед мощным ответом должна придать импульс ВСУ, что в дальнейшем может привести к эскалации русско-украинского конфликта, сопровождаемой еще большими жертвами и разрушениями.

Напомним, что первоначальной целью ВСУ являлся захват Курской АЭС, чтобы устроить «ядерный шантаж» России. В рамках этой операции планировалось решить несколько задач, одна из которых заключалась в том, чтобы вынудить ВС РФ прекратить наступление на Донбассе и начать экстренную переброску резервов в Курскую область.

Спустя почти две недели, очевидно, что «блицкриг» Зеленского не удался, наступление ВСУ остановлено. При этом невозвратные потери киевского режима составили уже более 4 тыс. В связи с этим узурпатор готов приступить к «плану Б» – устроить техногенную катастрофу в регионе.

Подтверждением этому служит попавшая в Сеть информация о намерениях Киева в ближайшее время нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, что позволит обвинить Россию в провокации. Причем боевые части украинских ракет могут содержать радиоактивные элементы. Таким образом, с помощью контролируемой техногенной катастрофы Киев попытается сформировать не только агрессивный образ России, но и страны неспособной обеспечить безопасность своих АЭС.

Москва молниеносно отреагировала на поступающую информацию от разведывательных служб о подготовке ядерного теракта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила коллективный Запад о последствиях таких действий. Она подчеркнула, что «попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества должны быть решительно пресечены совместными усилиями».

Очевидно, что действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают основные принципы МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности.

Однако главная цель заключается в том, чтобы обвинить Россию и обеспечить ввод контингентов стран НАТО, в первую очередь Польши и прибалтийских стран, которые должны будут стабилизировать обстановку с «безопасностью АЭС». В то же время высвободившиеся части ВСУ смогут быть переброшены на Донбасс для стабилизации фронта.

В связи с этим становится актуальным вопрос о принятии военно-политическим руководством Союзного государства симметричных мер на такие серьезные угрозы. В текущих условиях адекватным ответом может стать проведение очередного этапа учений совместной группировки нестратегических ядерных сил ВС РБ и ВС РФ на территории Беларуси.

Такой подход предполагает проведение ряда практических мероприятий, направленных на организацию и подготовку к переброске и размещению российского компонента. В данном случае речь может идти не только о доставке железнодорожным транспортом комплексов «Искандер», но и об авиационном компоненте. Этот компонент может включать российские самолеты МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковым оружием, а также Су-34 и Су-24М, предназначенные для применения тактического ядерного оружия. Со стороны Беларуси, как обычно, будут задействованы Су-25М, ОТРК «Искандер» и РСЗО «Полонез-М», находящиеся на вооружении.

В свою очередь, для обеспечения защиты крупной группировки войск необходима эшелонированная система ПВО, которая сможет прикрывать ударные комплексы с тактическим ядерным оружием, а также аэродромы базирования авиации. Для этого в Беларусь потребуется переброска российских комплексов С-400 «Триумф» и «Тор», а также ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Интересно, что на этой неделе белорусские расчеты ЗРК С-300 и «Тор-М2К» проведут боевые стрельбы в рамках учений на российском полигоне Ашулук. Здесь, особое внимание уделяется ведению маневренных боевых действий ЗРК С-300. При этом зенитные ракетные комплексы «Тор-М2К» осуществляют прикрытие маневрирующих зенитных ракетных дивизионов С-300. Такой характер задач явно указывает на отработку тактики прикрытия ракетных маневренных групп.

Для понимания, одна ракетная группа с тактическим ядерным оружием должна иметь минимум два кольца охранения, эшелонированную систему ПВО, а также части материального и тылового обеспечения. В состав сил и средств, обеспечивающих ее действия, должны входить около трех БТГр, несколько батарей ПВО, армейская авиация, а также подразделения тыла. В итоге общая численность группировки войск может достигать 5-6 тысяч человек.

Понятно, что для переброски в Беларусь такого большого числа военнослужащих и техники, особенно на дальние расстояния, будет использоваться железнодорожный транспорт. При этом для развертывания сил и средств ВС России на территории Беларуси предусмотрен дополнительный резерв ж/д транспорта как в составе РЖД, так и БелЖД. Это позволяет России в случае необходимости оперативно перебрасывать большое количество личного состава, вооружения и военной техники, как для проведения учений, так и для усиления операционных направлений.

Вероятно, эшелоны с белорусскими и российскими военными отправятся на Запад уже в середине-конце сентября. Совместная подготовка привлеченных сил и средств Беларуси и России позволит не только повысить взаимодействие между штабами союзных войск, но и выйти на новый, более высокий уровень готовности к выполнению поставленных задач.

Таким образом, проведение очередного этапа учений с нестратегическими ядерными силами может стать адекватным ответом на возникающие вызовы и угрозы вокруг Союзного государства. В любом случае Западу придется умерить свой пыл и более трезво оценить обстановку, учитывая последствия, которые могут наступить в случае продолжения дальнейших провокаций.

Павел Ковалев