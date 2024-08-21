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Китайцы готовы снабжать Европу не только своими машинами, но и самолетами. Китайский авиалайнер COMAC C919 уже на пороге европейского рынка

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Китайский авиалайнер COMAC C919
Китайский авиалайнер COMAC C919.
Источник изображения: COMAC

Европейского агентства по авиационной безопасности уже проинспектировало самолет и дал свой положительный отзыв

Китай уже заявлял о своем желании получить европейский сертификат на свой первый национальный пассажирский самолёт COMAC C919, и вот сейчас сделан очередной шаг в этом направлении: как сообщает AviaNews, представители Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) в июле посетили завод COMAC, на котором производится C919, провели детальную проверку самолёта и его симуляторов — и выдали положительный отзыв по итогам.

На данный момент COMAC C919 находится уже на третьем (из четырех) этапе сертификации EASA, в его рамках проводятся наземные испытания и тесты на симуляторах. Потом — в конце текущего или начале следующего года — начнутся полётные испытания. Так что ранее заявленная цель получить европейский сертификат в 2025 году кажется вполне осуществимой.

На данный момент COMAC C919 в большом дефиците: местные авиакомпании оформили уже большой портфель твердых заказов, но по факту China Eastern Airlines, единственному оператору самолёта, поставлено лишь семь машин. Тем не менее, производство постепенно расширяется: уже в ближайшее время первые COMAC C919 должны получить Air China и China Southern Airlines. Если будут заказы в Европе, то COMAC может их обеспечить в первую очередь, так как это вопрос национального престижа.

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Страны
Китай
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C919
Компании
COMAC
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