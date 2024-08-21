«Фронт распадается»: почему российским войскам важно взять Покровск

Forum24: крушение обороны ВСУ открыло ВС РФ путь к городу Покровску

Российские войска успешно наступают на Покровск. Взятие этого города может привести к крайне неблагоприятным последствиям для ВСУ. Как пишет чешское издание Forum24, украинский фронт в Донбассе распадается. Какое значение имеет взятие Покровска и почему вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область ничего не изменило на линии фронта - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Российские войска уже овладели населенными пунктами Желанное, Николаевка, Журавка и Красногоровка. Как сообщает Reuters, боевой и численный состав ВС РФ позволяет им успешно продвигаться вперед.

В настоящее время на Покровском направлении идут бои за Гродовку, у Заветного и Камышевки. Восточнее реки Волчья подразделения и части ВС РФ вклинились в оборону противника на 1,5 км. Есть продвижение и от Николаевки южнее Мариновки. Успешные наступательные действия создают условия для охвата подразделений ВСУ к югу от Карловского водохранилища. Под угрозой окружения украинское командование приступило к отходу из населенного пункта Птичье.

По мнению издания Forum24, неожиданное вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область ничего не изменило на линии фронта. А между тем многие эксперты на Западе полагали, что события в этом регионе вынудят российское военное командование перегруппировать свои войска с других направлений линии боевого соприкосновения и отправить их на усиление частей и соединений, ведущих боевые действия в Курской области. Ничего подобного, судя по всему, так и не произошло.

Только в прошедшее воскресенье - менее чем через неделю с начала украинского вторжения на российскую территорию - ВС РФ на Покровском направлении, по данным Генерального штаба ВСУ, создали «самую горячую ситуацию» на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

В оперативных сводках Генштаба ВСУ отмечаются дни, когда российские подразделения и части атаковали украинские позиции и 35, и 58 раз. В целом ситуация на переднем крае для Вооруженных сил Украины на этом направлении только ухудшается.

Перекрыть "дорогу жизни"

Как пишет военный аналитик Войтех Лаштувка, украинский фронт на Донецком направлении распадается, несмотря на территориальные приобретения в российской Курской области. По его мнению, Россия в ближайшее время может достичь как минимум половины целей из ранее заявленных Владимиром Путиным.

Как известно, ближайшая задача ВС РФ - взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской народных республик в их административных границах. Однако мало кто верит, что российская армия остановится на достигнутом, если у нее появится возможность продолжать успешные наступательные действия.

А такой возможностью для дальнейшего продвижения ВС РФ могло бы стать именно взятие Покровска. С момента штурма Авдеевки около полугода назад ВС РФ существенно продвинулись еще дальше на северо-запад. По крайней мере, с середины июля части и соединения ВС РФ держат под огневым контролем шоссе Т0504, которое получило на Украине наименование «дороги жизни», и в ближайшее время могут перехватить эту магистраль, представляющую собой важнейшее фронтальное коммуникационное направление.

А это, как известно, основной маршрут снабжения группировки украинских войск в районе города Часов Яр, за который в настоящее время ведутся интенсивные бои.

По данным газеты Bild, россиянам осталось всего 5 км до этого шоссе по прямой через деревню Воздвиженка. Однако украинские войска оборудовали здесь несколько оборонительных рубежей и до последнего момента сдерживали атаки ВС РФ.

Как сообщает немецкое издание, российские войска на этом участке ЛБС отказались от наступления на северном направлении для перехвата шоссе и вместо этого сосредоточили все свои усилия для овладения Покровском, через который также проходит шоссе Т0504. От Покровска российские войска, недавно взявшие штурмом Журавку, отделяют менее 15 км территории (по другим данным, уже 10 км), контролируемой Киевом.

Почему Покровск важен?

Авдеевка для украинских войск была своеобразными «воротами в Донецк». Город Покровск, в свою очередь, называют «западными воротами Донбасса». До начала боевых действий в нем проживали более 60 тыс. жителей.

«Главная цель российской армии сегодня - после того, как им не удалось захватить Харьков, и мы понимаем, что этого не произойдет, - сместилась. Их основное направление - даже не весь Восток, хотя и Славянск не исключен, но Покровск, я бы сказал, является их приоритетом», - недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Город Покровск, столица одноименного района, - важный центр коммуникаций и находится на шоссе, которое является практически единственным маршрутом снабжения всех украинских частей и соединений, ведущих боевые действия в этом регионе.

Именно по этой дороге осуществляется подвоз всех видов материальных средств для создания и поддержания в украинских войсках установленных запасов вооружения, техники, боеприпасов, горючего, восполнения их расхода и потерь в ходе боевых действий.

Военные аналитики на Западе опасаются, что боевого и численного состава ВСУ, ведущих оборонительные действия под Покровском, явно недостаточно, чтобы остановить наступление ВС РФ.

Если город падет, то это станет самым крупным стратегическим достижением ВС РФ со времен взятия Авдеевки.

В то же время овладение Покровском также поставило бы под угрозу остальную часть региона, которую еще контролирует ВСУ. Особенно если учесть, что за этим городом практически нет подготовленных оборонительных рубежей ВСУ.

Таким образом, после взятия Покровска танковые и мотострелковые части и соединения ВС РФ смогут развивать достигнутый успех в северном направлении и обойти все украинские оборонительные рубежи в ДНР, и при этом сделать то же самое и на западном направлении и дойти вплоть до Запорожья. «Это легче сказать, чем сделать, но это возможность для российских войск», - пишет Forum24.

На фоне подобных событий вторжение ВСУ в Курскую область может оказаться впоследствии мелким тактическим эпизодом военной операции, не повлекшим за собой решительно никаких последствий оперативного масштаба.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок