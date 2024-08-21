«Открывает путь для модернизации самолетов Су всех типов»: в зарубежной прессе оценили новый вариант Як-130М

Источник изображения: topwar.ru

На закрывшейся на днях выставке «Армия-2024» ОАК представила модернизированную версию самолета Як-130. Его базовая модификация была создана для повышения квалификации летчиков при их переходе на машины поколений 4, 4++ и 5.

Она оснащена полностью цифровой кабиной, оптимальным соотношением массы и тяги и имеет исключительную маневренность для этого типа самолетов. Помимо своей учебной роли, Як-130 способен наносить удары как по наземным объектам (с использованием управляемых и неуправляемых боеприпасов), так и по воздушным целям (благодаря использованию ракет малой дальности Р-73 или РВВ-МД).

Продемонстрированная новая версия Як-130М представляет собой полную переработку аппарата

- полагают в издании MENA Defense.

Как отмечается, модернизация включает в себя четыре важных дополнения. Одним из них является установка радиолокационной станции БРЛС-130Р производства НПП «Радар-ММС».

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, о технических возможностях этого радара раскрыто мало информации, но точно известно, что он оснащен антенной с АФАР, позволяющей использовать широкий спектр УРВВ, включая серию РВВ-СД – ракеты средней дальности с активным радиолокационным наведением. Самолет теперь также сможет нести другие типы боеприпасов класса «воздух-земля», такие как Х-38.

Это придаёт Як-130М статус полноценного многоцелевого боевого самолета

- говорится в зарубежной прессе.

Как указывается, машина оснащается бортовым комплексом обороны «Президент-С130», разработанным с учетом опыта украинского конфликта. Эта система включает в себя ряд электрооптических, лазерных и ИК-датчиков, блоков электронных помех, а также пусковые установки для отстрела ложных тепловых целей и средства постановки электромагнитных помех. Данный БКО позволяет эффективно бороться с вражескими ракетами как с ИК-, так и с радиолокационным наведением.

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, еще одним чрезвычайно важным дополнением является система передачи данных КСС-130, эквивалентная Link-16 [в странах НАТО], которая позволит Як-130М обмениваться информацией, поступающей от разных датчиков, с другими машинами, оснащенными этой системой, будь это дружественные самолеты или наземные РЛС:

Это оборудование имеет решающее значение для улучшения координации боевых миссий, повышения эффективности операций.

Как отмечается, еще одним важным дополнением, которого не хватало российским самолетам, является блок электрооптического, тепловизионного и лазерного прицеливания СОЛТ-130К от производителя «Зенит». Этот модуль позволяет идентифицировать, обнаруживать и сопровождать несколько типов наземных целей, что повышает точность управляемых боеприпасов класса «воздух-земля», позволяя Як-130М применять бомбы с лазерным наведением и управляемые ракеты по стационарным или движущимся целям.

Источник изображения: topwar.ru

Интеграция всего этого оборудования превратит Як-130М в настоящий боевой самолет как для выполнения задач «воздух-воздух», так и «воздух-земля»

- считает автор.

По его словам, Як-130М также представляет собой крупный испытательный стенд для будущих модернизаций. Как предполагает автор, такие самолеты, как Су-30СМ/МКИ и Су-34, в настоящее время страдают от изъянов в пассивной защите, в частности, отсутствуют системы MAWS [отвечающие за предупреждение о ракетном нападении], а также имеют недостаточную точность при ударах по наземным целям.

Как полагает автор, интеграция «Президент-С130» и СОЛТ-130К, а также планируемое завершение в 2025 году проекта Як-130М откроют путь к капитальному ремонту и модернизации этих платформ с разработкой аналогичных систем для самолетов Су всех типов.