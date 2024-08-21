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ТАСС

В Нидерландах заявили о сохранении приверженности поставкам ВСУ F-16

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Украине срочно необходимо усилить противовоздушную оборону, считает глава МИД королевства Каспар Вельдкамп

ГААГА, 20 августа. /ТАСС/. Нидерланды сохраняют приверженность предоставлению военной помощи Украине, в том числе истребителей F-16. Об этом заявил в X (ранее Twitter) глава МИД королевства Каспар Вельдкамп по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Украине, считает он, "срочно необходимо усилить противовоздушную оборону". "Нидерланды сохраняют приверженность предоставлению военной поддержки, в том числе истребителей F-16", - подчеркнул министр.

В ходе беседы Вельдкамп также приветствовал шаги Украины, предпринятые с целью ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Нидерланды играют одну из главных ролей в коалиции по поставкам Украине F-16 и подготовке пилотов. В рамках этой инициативы голландская сторона планирует передать 24 самолета Киеву и предоставить еще 18 для нужд европейского учебного центра в Румынии.

Ранее газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Украина уже получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов. 

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Нидерланды
Румыния
Украина
Продукция
F-16
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