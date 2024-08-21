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В «Ростехе» рассказали о маневренности Ка-52

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Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

«Ростех»: вертолет Ка-52 способен оперативно уйти после пуска ракет

Ударный вертолет Ка-52 отличается высокой маневренностью, которая позволяет ему оперативно уходить с огневой позиции после пуска ракет. О характеристиках машины рассказал «Ростех» в Telegram.

Госкорпорация обратила внимание на ролик, демонстрирующий боевую работу вертолета с кабрирования. Ка-52 набрал высоту, задрал нос выше горизонта и произвел пуск ракет. Такие маневры позволяют поражать наземные цели, не входя в зону противовоздушной обороны противника.

«Вертолет может кабрировать более 30 градусов и совершает развороты с пикированием за считаные секунды. Это позволяет машинам после залпа неуправляемых ракет минимальное время находиться в зоне обстрела переносных зенитных ракетных комплексов противника», — говорится в сообщении.

В июле в концерне «Калашников» сообщили, что управляемые ракеты «Вихрь», которыми вооружают ударные вертолеты Ка-52, показали высокую результативность в ходе специальной военной операции. Боеприпас используют для поражения бронетехники и укреплений противника.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Компании
Ростех
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