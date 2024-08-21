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В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости.

В зоне СВО заметили бронеавтомобили «Спартак» с антидроновой защитой из бревен

Бронеавтомобили АМН-590951 «Спартак», которые получили дополнительную защиту из бревен, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машин обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Российские бойцы прикрыли крышу машин настилом из бревен. Некоторые бронеавтомобили дополнительно оснастили решетчатыми экранами. Подобные конструкции призваны защитить технику от сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов и ударов дронами-камикадзе.

Базовую версию бронеавтомобиля «Спартак» впервые представили на форуме «Армия-2022». Фронтальная и бортовая броня машины обеспечивают защиту от бронебойно-зажигательных пуль, а V-образное днище и антитравматические сиденья защищают экипаж при срабатывании взрывных устройств под «Спартаком».

Ранее в августе на форуме «Армия-2024» показали танки с дополнительными экранами для защиты кормы башни. Т-72Б3М оснастили резинотканевыми «лопухами», которые могут защитить машину от ударов FPV-дронами.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Выставки
Форум "Армия - 2024"
1 комментарий
№1
21.08.2024 13:32
Это автор троллит заказчика броневиков? Поясняю. Правильный заказчик в комплект машины потребует кроме шанцевого инструмента и т.п. поставить и противодроновую защиту заводского изготовления. Дело эксплуатанта ставить ее или оставить на складе. Ну что же это за заказчик, который без стыда за свою тактическую недалекость может читать о потугах бойцов с защитными бревнами. По мне так не по злому умыслу "заказчик" тупит, ну просто туповат по жизни мужчина, "понять и простить".
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