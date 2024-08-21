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Военное обозрение

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Азербайджана подало официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде.

Таким образом, Баку выразил стремление к присоединению к продолжающей набирать влияние в мире созданной в 2006 году межправительственной организации, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

В начале июля текущего года власти Азербайджана и Китая приняли совместную декларацию об установлении стратегического партнерства, в которой Баку выразил желание вступить в БРИКС, а Пекин, в свою очередь, приветствовал взаимодействие с азербайджанской стороной в рамках объединения.

Также о намерении Баку укрепить свое сотрудничество с БРИКС говорилось в опубликованном накануне совместном заявлении президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева. В документе, в частности, подчеркивается, что Москва полностью поддерживает это стремление Баку. На встрече в Баку Путин и Алиев также обсудили ряд международных и региональных проблем, в частности, мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Кроме того, Путин пригласил своего азербайджанского коллегу принять участие во встрече в формате "аутрич", которая пройдет в рамках ближайшего саммита БРИКС в Казани, который запланирован на октябрь текущего года. На встрече, помимо представителей Азербайджана, будут присутствовать делегаты из 10-15 дружественных государств.

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