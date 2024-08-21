Министры обороны США и Украины обсудили операции ВСУ

Также стороны коснулись предстоящей очередной встречи контактной группы по военному содействию Украине

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым ситуацию на поле боя и вопросы оказания Западом военной помощи Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

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Как следует из документа, Остин и Умеров во время телефонного разговора в минувший понедельник обсудили, в частности, "динамику на поле боя и проводимые Украиной операции". Кроме того, они коснулись предстоящей очередной встречи контактной группы по военному содействию Украине.

Ранее агентство DPA сообщило, что очередная встреча контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн состоится 6 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.