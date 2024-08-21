WP: продвижение российской армии в ДНР говорит о провале стратегии ВСУ

Российские войска все ближе и ближе подходят к Покровску, пишет WP. Военнослужащие ВСУ и чиновники признают, что стратегия Москвы приносит свои плоды — медленно, шаг за шагом, украинские силы вынуждены отступать и эвакуироваться.

КИЕВ — Чиновники восточноукраинского города Покровск на всякий случай эвакуируют население, поскольку русские уже находятся в 10 километрах от черты города. В случае падения город станет крупнейшим захваченным населенным пунктом с мая 2023 года, когда был взят Бахмут.

"Российские войска продвигаются к окраинам Покровска. Мы это все видим и не делаем из этого секрета, — сообщила по телефону Катерина Янжула (Katerina Yanzhula), начальник отдела информационной политики военной администрации Покровска, добавив, что ясности относительно судьбы города нет. — Может быть, ситуация там как-то изменится — мы надеемся, что враг остановится где-то на подступах к Покровску, что наши войска дадут ему отпор".

19-го августа глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин (VadymFilashkin) заявил, что власти начинают принудительную эвакуацию из Покровска семей с детьми. По его словам, в городе осталось около 4 тыс. несовершеннолетних. "Ответственность за безопасность детей лежит на взрослых, — написал он в социальных сетях — Когда наши города попадают в пределы досягаемости вражеского оружия, решение об эвакуации становится необходимым и неизбежным".

По словам Янжулы, несмотря на растущую угрозу, значительная часть населения города эвакуироваться не хочет. Чиновники вынуждены "ходить по домам, разговаривать непосредственно с каждой семьей, с каждым жителем лично и собирать пожилых людей", информируя их о необходимости покинуть город. Из 86 тысяч жителей сейчас здесь осталось около 53 тысяч. "Процесс непростой... трудно убедить людей покинуть родной дом и отправиться неизвестно куда, но мы прилагаем все усилия", — говорит Янжула.

В понедельник главком ВСУ Александр Сырский подтвердил факт "тяжелых боев" в районе Покровска. В соцсетях генерал написал, что за последние сутки российские войска пытались штурмовать украинские позиции 45 раз. Также Сырский уверил, что силы Киева "делают все необходимое" для защиты Торецка, города, расположенного в 64 километрах от Покровска, где украинские силы также подвергаются сильному давлению.

На картах из открытых источников видно, что российские войска приближаются к селам Гродовка, Красный Яр и Новогродовка к востоку от Покровска — что, по мнению экспертов, может свидетельствовать о неизбежном прорыве украинских позиций. "Есть ряд свидетельств того, что русские на самом деле штурмуют последнюю сильную линию обороны за пределами города", — сообщил Франц-Стефан Гади (Franz-StefanGady), военный аналитик из венского Центра новой американской безопасности.

Потеря Покровска, логистического центра на пересечении двух основных транспортных артерий Восточной Украины, откроет двери для дальнейшего продвижения России в этом промышленном регионе.

По мнению аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на слабость стратегии Киева, чьи надежды ограничить российские завоевания на востоке пока не оправдываются. "Картина на Донбассе кажется мне довольно тревожной", — сказал военный аналитик Гади об обстановке "в ржавом поясе" на востоке Украины, где расположены Покровск и Торецк. По его словам, Россия по-прежнему имеет значительное преимущество над украинскими войсками в живой силе и огневой мощи.

Украинские солдаты, дислоцированные в окрестностях Покровска, говорят, что в последние дни давление усиливается. "Противник не отказывается от этого направления [атаки] — для него оно остается приоритетным, — сказал Иван Секач (Ivan Sekach) из 110-й механизированной бригады, дислоцированной примерно в 16 км от Покровска. — Последнее, что они сделают, даже если ситуация будет складываться очень плохо, — это отправятся куда-то еще. Отсюда силы они отведут только в последний момент". Российские войска задействуют разную тактику, используя больше моторизованной техники и небольшие группы для разведки на линии соприкосновения. "Ситуация не изменилась, и даже стала сложнее, потому что противник начал использовать больше техники", — сказал Секач.

Власти также призывают жителей эвакуироваться из города Мирноград, расположенного примерно в 10 к востоку от Покровска, где российские войска "постепенно продвигаются вперед", сообщил по телефону глава военной администрации города Юрий Третьяк (Yuryi Tretyak). По его словам, они окопались где-то в 6 км от города.

Комментарии читателей Washington Post:

SugarCoat2023

Скоро будет достигнуто соглашение и компромисс! 20% восточных регионов будут переданы России или станут подконтрольной ей демилитаризованной буферной зоной. А Украина рано или поздно вступит в НАТО.

Andy fromSuburbia

Ближе к концу гражданской войны в США Конфедерация предприняла ряд кавалерийских рейдов на территорию Союза; они попали в заголовки газет всего мира, но совершенно никак не повлияли на ход войны и фактически укрепили решимость союза уничтожить Конфедерацию... Пора уже НАТО прекратить всякую помощь Украине и положить конец этому конфликту.

Wildthing1

Минские соглашения были бы лучше, чем разрушение страны, которое нам, очевидно, предпочтительнее ввиду корпоративных и стратегических выгод для НАТО.

Dhsdhs9990

Глупо утверждать, что для Украины все по-прежнему выглядит неплохо.