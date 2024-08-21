Нетаньяху сомневается в возможности сделки с ХАМАС по Газе - СМИ

Иерусалим. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник подверг сомнению возможность подписания соглашения с палестинским движением ХАМАС об урегулировании в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

"Я не уверен, что мы заключим сделку", - приводит издание слова Нетаньяху в Иерусалиме на встрече с семьями заложников.

The Times of Israel уточняет, что слова Нетаньяху передали семьи удерживаемых в Газе израильтян. Премьер также поделился, что накануне на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что израильские военные не покинут Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта и коридор "Нецарим", который разделяет северную и южную части сектора Газа.

"Израиль не покинет Филадельфийский коридор и коридор "Нецарим независимо от оказываемого давления. Это стратегические военные и политические активы. Я сообщил об этом Блинкену. Может, я убедил его", - цитирует слова Нетаньяху корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети.

Ранее в пятницу Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что достижение соглашения по освобождению заложников и перемирию в Газе усложняет жесткая позиция Нетаньяху. Портал подчеркнул, что Нетаньяху одобрил предложение США, которое включает несколько обновленных требований, зная, что ХАМАС отвергнет его.

Накануне сообщалось, что премьер Израиля поддерживает предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию Газе. Об этом по итогам встречи с Блинкеном заявила его канцелярия. Глава Госдепа США в свою очередь призвал ХАМАС согласиться на американские предложения.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан отверг призыв Блинкена принять обновленное предложение по перемирию в анклаве.

"Мы пойдем лишь на реализацию предложения (президента США Джо) Байдена, с которым мы согласились несколько месяцев назад", - сказал Хамдан в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

На прошлой неделе в Дохе при посредничестве Катара, Египта и США прошел очередной раунд переговоров по прекращению огня и освобождению удерживаемых в Газе заложников. На них присутствовала израильская делегация. Представители ХАМАС заявили, что не будут участвовать в переговорах, но готовы позже получить обновленную информацию о предложениях Израиля.