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ТАСС

Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации на линии фронта

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Источник изображения: © AP Photo/ Vadim Ghirda

Главком ВСУ признал, что силы РФ за последние два месяца сохраняют перевес над украинской армией в использовании артиллерийских боеприпасов в соотношении 3:1

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения.

"По состоянию на 20 августа оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. <...> На ореховском и приднепровском направлениях обстановка напряженная", - сказал он, выступая по видеосвязи на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины. Кадры выступления были показаны в эфире украинского телеканала "Рада".

Сырский признал, что российские силы за последние два месяца сохраняют перевес над украинской армией в использовании артиллерийских боеприпасов в соотношении 3:1.

Накануне главком ВСУ информировал Зеленского о тяжелых боевых действиях в районах Красноармейска и Дзержинска (украинское название - Покровск и Торецк соответственно) на подконтрольной Киеву территории ДНР. В силовых структурах ДНР сообщили ТАСС, что оборона украинских сил в Новогродовке вблизи Красноармейска "трещит по швам". 

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Страны
Россия
Украина
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