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РИА Новости

Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА

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Зенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Генштаб и командующие группировок в трех областях отвечают за защиту от БПЛА

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ и командующие группировок в трех приграничных областях отвечают за защиту от БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

"Представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту от атак беспилотников и иных средств нападения", - говорится в сообщении МО по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

Заседание совета прошло под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова.

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