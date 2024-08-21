Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА

Генштаб и командующие группировок в трех областях отвечают за защиту от БПЛА

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ и командующие группировок в трех приграничных областях отвечают за защиту от БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

"Представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту от атак беспилотников и иных средств нападения", - говорится в сообщении МО по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

Заседание совета прошло под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова.