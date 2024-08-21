В России создали три новых группировки войск

МО РФ сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В России создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщило Минобороны по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.
"Группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск" созданы в Белгородской, Брянской и Курской областях", — говорится в заявлении.
На заседании, которое проходило под руководством главы министерства Андрея Белоусова, замначальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев доложил о решении вопросов, поступающих от оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей.
По его словам, в Белгородскую область уже направили запрошенные квадрокоптеры, бензиновые генераторы, квадроциклы, приборы и прицелы ночного видения, а также тепловизоры.
В Курскую область передали необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок.
Что касается Брянской области, то отправка туда радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам находится на контроле, средства поступят в регион 21 августа, указал Корсачев.
На заседании также определили зоны ответственности в Координационном совете:
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замминистра обороны Андрей Булыга — вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации населения;
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замминистра Алексей Криворучко — вопросы военно-технического обеспечения;
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замминистра Павел Фрадков — инженерное обустройство и строительство;
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замминистра Олег Савельев — межведомственное взаимодействие и координация;
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начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин — медицинское обеспечение;
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представитель Генштаба и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту мирных жителей и территорий от атак дронов и других средств нападения.
Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.