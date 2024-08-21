В России создали три новых группировки войск

МО РФ сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В России создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщило Минобороны по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

"Группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск" созданы в Белгородской, Брянской и Курской областях", — говорится в заявлении.

На заседании, которое проходило под руководством главы министерства Андрея Белоусова, замначальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев доложил о решении вопросов, поступающих от оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей.

По его словам, в Белгородскую область уже направили запрошенные квадрокоптеры, бензиновые генераторы, квадроциклы, приборы и прицелы ночного видения, а также тепловизоры.

В Курскую область передали необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок.

Что касается Брянской области, то отправка туда радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам находится на контроле, средства поступят в регион 21 августа, указал Корсачев.

На заседании также определили зоны ответственности в Координационном совете:

замминистра обороны Андрей Булыга — вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации населения;

замминистра Алексей Криворучко — вопросы военно-технического обеспечения;

замминистра Павел Фрадков — инженерное обустройство и строительство;

замминистра Олег Савельев — межведомственное взаимодействие и координация;

начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин — медицинское обеспечение;

представитель Генштаба и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту мирных жителей и территорий от атак дронов и других средств нападения.

Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.