Опергруппа по работе с регионами заработала в центре управления обороной

Группа по анализу вопросов из регионов заработала в центре управления обороной

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специальная оперативная группа по сбору и анализу вопросов из регионов начала работу в Национальном центре управления обороной РФ, сообщило Минобороны РФ.

Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

"Андрей Белоусов сообщил, что в Национальном центре управления обороной Российской Федерации развернута специальная оперативная группа, в задачи которой входит сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.