Встреча контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн состоится 6 сентября

Как и на предыдущих встречах, были приглашены и государства, не входящие в НАТО, уточняет агентство DPA

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Очередная встреча контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн состоится 6 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации агентства, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил так называемую контактную группу по Украине на очередную встречу на базе ВВС США Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Как ожидается, главной темой обсуждений станет оказание дальнейшей поддержки Украине. В контактную группу входят порядка 50 стран. Как и на предыдущих встречах, были приглашены и государства, не входящие в НАТО, уточняет агентство.

Это 24-е заседание контактной группы по Украине, хотя большая часть обсуждений прошла в формате видеоконференции, напоминает DPA. Неформальное название контактной группы связано с авиабазой Рамштайн, где в апреле 2022 года прошла первая встреча по военной помощи Киеву.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.