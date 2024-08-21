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ТАСС

Евкуров стал замруководителя Координационного совета по безопасности приграничья

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Заместитель руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей Юнус-Бек Евкуров
Заместитель руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

В настоящее время генерал-полковник находится в Курской области

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

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"Заместителем Координационного совета мною назначен генерал-полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно в Курской области. <...> Еще раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания", - сказал министр обороны РФ.

Также сообщается, что замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга будет отвечать за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко назначен ответственным за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника).

Кроме того, замминистра обороны РФ Павел Фрадков будет курировать инженерное обустройство и строительство. Замминистра обороны РФ - руководитель аппарата МО РФ Олег Савельев назначен куратором по вопросам межведомственного взаимодействия и координации. Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин был назначен ответственным за медицинское обеспечение.

В Минобороны РФ отметили, что за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения в составе Координационного совета отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск". 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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