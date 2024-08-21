Патрушев отметил важность оснащения Северного флота для защиты РФ в Арктике

Советник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев во вторник, 20 августа, посетил атомную подводную лодку «Император Александр III» на базе в Гаджиево Мурманской области. Он встретился с командующим Северного флота вице-адмиралом Константином Кабановым, отметив важность оснащения Северного флота для защиты интересов России в Арктике.

Как следует из опубликованного видео, Патрушеву показали внутреннее обустройство подлодки и рубку штурмана. Также ему продемонстрировали пульт управления кораблем.

В ходе общения с экипажем подлодки он подчеркнул важность повышения боеготовности и технического оснащения Северного флота для защиты национальных интересов России в Арктике.

Накануне Патрушев провел в Мурманске совещание о национальной морской политике в Арктике, развитии Северного морского пути, а также морского порта и судостроения в Мурманске. В ходе мероприятия он заявил, что США и их союзники наращивают военное присутствие в Арктике и усиливают кампанию по дискредитации действий России в этом регионе.

По его словам, Россия не может не реагировать на агрессивные действия. Одним из приоритетов обеспечения национальной морской политики станет «расширение возможностей Вооруженных сил России, включая повышение боеготовности Северного флота».

Кроме того, он поддержал планы по развитию мурманских закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Со своей стороны губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил Патрушеву план развития закрытых административно-территориальных территорий и военных городков региона. Сейчас в Мурманской области более 20 военных гарнизонов, включая пять ЗАТО.

АПЛ «Импeратор Александр III» вошла в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в декабре 2023 года. Это седьмой атомный подводный ракетный крейсер проекта 955 «Борей» и четвертый по счету корабль усовершенствованного проекта 955А «Борей-А».

На ее вооружении находятся 16 баллистических ракет Р-30 «Булава», максимальная дальность полета которых до 10 тыс. км. В начале ноября 2023 года экипаж АПЛ успешно выполнил пуск «Булавы» из акватории Белого моря по боевому полигону Кура на Камчатке.

Группировка кораблей проекта 955 и 955А с ракетами «Булава» составляет основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Ранее в интервью «Известиям» Патрушев заявил, что по своему арктическому потенциалу (как военному, так и гражданскому) Россия намного опережает не только США, но и все остальные государства региона, вместе взятые. Также он сообщил, что Россия придерживается политики мирного развития Арктического региона, подобные вопросы станут на повестке создаваемого в Морской коллегии Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике. Патрушев подчеркнул, что Севморпуть является национальной российской транспортной магистралью.