Опубликованы кадры неудачного прожига первой ступени ракеты немецкого стартапа RFA

Источник изображения: topwar.ru

Прожиг первой ступени ракеты немецкого стартапа RFA завершился неудачей. В процессе испытаний, в которых были задействованы все девять силовых агрегатов Helix, завершились неудачей, вследствие чего были нарушены планы компании, предполагавшие осуществление первого орбитального запуска ракеты RFA One уже ближайшей осенью. В этом случае RFA стала бы первым европейским стартапом, которому удалось запустить ракету в космос.

Ранее RFA успешно провела прожиги второй ступени и разгонного блока, а также четырех из девяти двигателей первой ступени. Учитывая, что взорвавшаяся в ходе прожига ступень была не испытательным изделием, а предназначалась для использования в первом орбитальном запуске, после неудачи полет откладывается на неопределенный срок.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий стартап RFA был основан в 2018 году. Как и многие другие подобные проекты, он делал ставку на создание дешевой ракеты-носителя, предназначенной для вывода небольших спутников на околоземную орбиту.

Ракета RFA One обладает двухступенчатой конструкцией с возможностью добавления дополнительной третьей ступени и дополнительного разгонного блока. Длина ракеты в трехступенчатой конфигурации составляет 30 метров, диаметр — 2 метра. В качестве горючего в ракете RFA One используется керосин, в качестве окислителя — жидкий кислород.

Предполагается, что в своей максимальной конфигурации RFA One сможет выводить на околоземную орбиту 1600 килограммов полезной нагрузки, 1300 кг на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту, 450 кг на геопереходную орбиту и до 150 кг на траекторию полета к Луне. Руководство стартапа заявляло, что стоимость запуска ракеты будет составлять порядка трех миллионов евро.